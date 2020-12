Coronavirus.- El Ayuntamiento apela "a la responsabilidad de todos" y estará "alerta" ante posibles aglomeraciones

"Venimos de una situación complicada a nivel sanitario, aún siguen siendo momentos difíciles, y lo que si tengo que apelar es a la responsabilidad de la ciudadanía de Jaén capital, de la provincia, para que sigamos teniendo el máximo de cuidado", ha afirmado el alcalde, Julio Millán, a preguntas de los periodistas sobre esa situación y su posible incidencia ante la covid-19.

Se trata de una precaución, según ha añadido, que no sólo hay que tener en los espacios públicos "para guardar las distancias y evitar contagio", sino "también en esos espacios cerrados, de la hostelería, del comercio y en los propios encuentros privados que puedan hacerse", punto en el que ha recordado que "sigue muriendo gente" y las autoridades sanitarias continúan advirtiendo de "graves riesgos".

"Dicho esto, es cierto que se han producido (aglomeraciones) un sábado, porque el resto de días que teníamos las luces en marcha, porque no había habido esa apertura, no habíamos tenido ese volumen de personas en la calle y tampoco en los establecimientos. Ayer mismo domingo, ya no se dio esa circunstancia", ha comentado.

En este sentido, el alcalde jiennense ha considerado que se debió al "primer día" de desescalada en Andalucía "y en todas las capitales" se ha visto que la apertura de limitaciones "produjo una mayor movilidad" y ello, además, "previa también a Navidad y en un sábado".

Ha destacado que estarán "alerta" para, en la medida de lo posible, controlar que esas circunstancias no se produzcan aglomeraciones en las calles y haya " separación de los grupos". "Teniendo en cuenta que estamos hablando del exterior, que son grupos cerrados y que, en definitiva, también tiene que haber un cierto dinamismo, que, lógicamente, tenemos coexistir con esta prevención que tiene que darse", ha señalado no sin matizar que a veces las imágenes "puedan llevar a engaños".

Preguntado por si se debería haber adelantado el dispositivo especial de seguridad que comienza este lunes, Millán ha considerado que "tal vez" y ha agregado que no se sabe "si eso hubiera resuelto" la situación "ante un volumen tan elevado de población que se movió en todas las ciudades".

"Sí es preocupante, a lo mejor, algunas escenas que pueden verse en espacios cerrados, pero en todo caso, es la autoridad sanitaria es la que tiene que buscar soluciones a esto. No estamos hablando de Jaén capital solo, estamos hablando de toda Andalucía, toda España", ha dicho no sin incidir en que el refuerzo del operativo de seguridad que arranca esta semana tendrá en cuenta circunstancias como la de este sábado para que "las medidas de seguridad en todos los ámbitos de la ciudad se tomen con la máxima rigurosidad".