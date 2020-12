PP alerta del "apagón" del 092 y del "aluvión de quejas por la imposibilidad" de comunicar con Policía Local

En un comunicado, el PP señala que en las últimas semanas ha recibido "un aluvión" de denuncias vecinales que han manifestado la "imposibilidad de contactar con el 092 al no encontrar respuesta alguna a la llamada por parte de la centralita, precisamente, en un momento crítico desde el punto de vista de la seguridad como el que estamos viviendo".

El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Beltrán Pérez, explica que "tanto asociaciones vecinales como sevillanos a título particular nos han manifestado que llaman reiteradamente al 092 para interponer una denuncia y, en ningún caso son atendidos por agente u operador alguno". "Genera indefensión y frustración entre los vecinos ver que su policía local no puede responder a sus demandas porque su plantilla está bajo mínimos, con un alcalde que será responsable de haber perdido 400 policías locales en dos mandatos", asegura.

Por todo ello, el Partido Popular presentará una batería de preguntas al gobierno para esclarecer por qué el servicio ha quedado, "prácticamente, en franca inoperatividad".

En este marco, Pérez recuerda que, después de desparecer en 2003, el "092 fue reactivado por el gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sevilla en noviembre de 2014 y fue dotado con 14 agentes para responder de manera cerca y ágil a los ciudadanos que denunciaban".

"El 092 empezó como una esperanza, siguió como servicio público y, ahora, es un claro ejemplo de frustración de los vecinos en su relación con la policía", asegura el portavoz popular, que alerta de que "o se dota a la policía de suficientes miembros para prestar ese servicio o las cosas van a ir mal".

El Partido Popular exige al gobierno la reestructuración del servicio conforme a las "necesidades de comunicación del siglo XXI". "Nos llegan centenares de denuncias unidas a las que se manifiestan diariamente en las redes sociales porque este Ayuntamiento prefiere no coger el teléfono para no decir que no tiene policías para actuar allí donde los vecinos lo reclaman", concluye Pérez.