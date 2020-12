Cs reclama un servicio municipal "específico" para atender y acompañar a mayores en Logroño "ya desde esta Navidad"

En rueda de prensa, el portavoz de Cs, Ignacio Tricio, ha solicitado al equipo de Gobierno local "la creación de este servicio específico municipal de atención e información a las personas mayores", a lo que ha sumado que "no se les deje de lado en estas fiestas navideñas, ya que muchas se van a encontrar solas, por las restricciones del COVID-19".

Tricio ha calculado que "estamos hablando del 20% de la población de Logroño, lo que supone más de 31.600 personas", de los que, "de acuerdo con lo que hemos hablado con algunas fuentes, podría suponer que hay en la ciudad unas 4.000 personas en absoluta soledad".

"Solicitamos que este servicio comience desde ya, con un contacto especial para estos días por parte de los Servicios Sociales del Ayuntamiento hacia las personas mayores que, dadas las actuales circunstancias sanitarias, no van a tener la posibilidad de estar con sus familias", ha propuesto el portavoz 'naranja'.

Así, en primer lugar, Ignacio Tricio ha reclamado al tripartito PSOE-PR-Unidas Podemos la puesta en marcha "urgente" de una acción para la detección de los casos de soledad que afectan a las personas mayores que residen en Logroño. "Muchas de estas personas no están localizadas y lo están pasando realmente mal; y lo van a pasar peor en los días festivos que se aproximan", ha resaltado Tricio.

Ha remarcado además que "en las enmiendas al Presupuesto Municipal 2021 de Ciudadanos figuraban los 'Paseos en compañía para mayores' y la creación de baños públicos en diferentes puntos de la ciudad". "Ambas medidas -ha añadido- rechazadas por el equipo de Gobierno, están encaminadas a no abandonar a nuestros mayores, ya que muchos no se atreven a salir si no es compañía".

Por eso, Ciudadanos propone organizar "paseos especiales en colaboración con el Área de Servicios Sociales para que las personas mayores puedan visitar el Belén municipal, la iluminación de la ciudad, los belenes parroquiales o el de la Asociación de Belenistas en el Hospital San Pedro", todo ello, "en grupos de 6 personas máximo y respetando todas las medidas de seguridad".

Por último, Tricio ha solicitado que "la mejora de la atención a las personas mayores en Logroño no quede tan solo en la Navidad, sino que se cree un servicio de atención específico que resuelva sus dudas sobre gestiones habituales a realizar, que facilite información, que dirija a las personas mayores a la ventanilla o servicios correspondiente, que cuente con material adaptado o que incluso realice las gestiones a quienes se vean imposibilitados para realizarlas por ellas mismas.