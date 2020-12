El sector ceràmic creu que tancarà l'any amb la mateixa facturació que en 2019 i un 6% menys de vendes del previst

García s'ha pronunciat així en una roda de premsa que ha oferit al costat del conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, després de mantindre una reunió tots dos per a analitzar les actuacions desenvolupades en el marc del conveni de col·laboració entre la Generalitat Valenciana i la patronal del taulell.

El vicepresident d'ASCER ha assenyalat que fins que va començar la pandèmia les exportacions del sector "anaven molt bé", encara que aquest "va frenar en sec" les vendes. "Sí hi ha hagut una reactivació de les exportacions, però no del mercat nacional, que ha baixat una mica, però s'està compensant amb el poc de més que s'està exportant", ha dit.

Sobre este tema, ha explicat que les "traves" posades per EUA a la Xina ha donat a Espanya "més camp per a exportar", mentre que hi ha altres països com Alemanya que ha anat millor que l'any passat i al Mitjà Orient també s'ha venut més. Així mateix, ha assenyalat que el sector, fins al moment, no veu cap "amenaça" per a les exportacions el fet que Joe Biden siga el nou president d'EUA.

Preguntat si el sector s'ha plantejat incorporar l'hidrogen verd com a nova font d'energia, García ha subratllat que des d'algunes fàbriques estan disposats a començar a fer proves amb l'hidrogen, i ha afegit que "si el seu cost és assequible, podrà ajudar a rebaixar les emissions del sector".