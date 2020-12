El PP critica que Sánchez "lleve desaparecido desde verano" y elogia el papel de las comunidades ante la Covid

El PP se mantiene en todo en las antípodas del Gobierno. Así lo volvió a evidenciar este lunes Teodoro García Egea, que se refirió a los temas de actualidad en plena gestión de la pandemia ante la Navidad y con una polémica que perdura: la renovación del CGPJ. "Mientras toda Europa pone facilidades a sus ciudadanos o países como Alemania pagaba el 75% de la facturación en hostelería, Sánchez da la espalda a los hosteleros", empezó comentando el secretario general de los populares, quien además elogió la labor de los presidentes autonómicos de su partido. Sobre la llamada prevista de Sánchez a Pablo Casado, el número dos aseguró que "todavía no se ha puesto en contacto" con él.

"Gracias a las comunidades y no a Sánchez la situación de los contagios ha disminuido", prosiguió, en rueda de prensa tras la reunión del Comité de Dirección del PP. "El presidente del Gobierno que desde el verano está desaparecido, se digna a ir el miércoles al Congreso para informar del Consejo Europeo Extraordinario celebrado hace dos meses!". Por su parte, dijo, el PP "va a seguir tendiendo la mano". Y en este sentido, recordó que "los fondos europeos no son de Pedro Sánchez, son de los españoles" y no quieren en Génova que esas ayudas se repartan "entre amigos". Por ello insisten en que los gestione una "figura independiente".

Por otro lado, Egea arremetió contra la reforma del CGPJ para anular nombramientos estando en funciones que llega este martes al Congreso. "El ministro de Justicia hizo 32 nombramientos estando en funciones. Ahora promueve una iniciativa para que no se pueda hacer lo que él hizo", sentenció el secretario general.

"El Partido Popular seguirá defendiendo que todo autónomo que tenga que cerrar como consecuencia del estado de alarma, no tenga que pagar ni un impuesto. Esperamos que Pedro Sánchez escuche a alguien más que no sea Otegi o Rufián", apuntó, en este caso sobre la política económica del Ejecutivo.

También tuvo tiempo el número dos de Casado para hablar de la ley educativa. "Desde el PP vamos a seguir movilizándonos para impedir que la peor Ley Educativa, siga adelante". ¿Cómo? "En las comunidades donde gobernamos hemos iniciado una resistencia cívica, dentro de las normas vigentes, para que la Ley Celaá minimice su impacto en los ciudadanos", incidió García Egea.