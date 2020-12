El PSOE quiere reconocer en el decreto antidesahucios las compensaciones que reclamen los grandes propietarios

La parte socialista del Gobierno reconoce que los propietarios -sin distinción de cuántos inmuebles tengan- que por la aplicación del decreto antidesahucios que se está preparando se vean meses sin cobrar un alquiler tienen derecho a reclamarlo ante los tribunales y, en este caso, se debe incluir en la norma "la responsabilidad patrimonial del Estado" para responder a los eventuales recursos que planteen los propietarios por el impago de las rentas.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha negado este lunes que los ministros socialistas quieran incorporar en el decreto una "compensación económica" a los grandes propietarios, pero sí tener previsto que un propietario, al verse en una situación en la que no recibe el pago del alquiler y no puede desahuciar en aplicación del decreto, puede pedir que el Estado se haga cargo de estos pagos. "No se trata de establecer una compensación económica, sino de hacer frente a cuestiones de responsabilidad o reclamación patrimonial".

Según ha indicado, este aspecto es uno de los "flecos jurídicos" que quedan por cerrar antes de que el decreto antidesahucios pueda ver la luz, algo que tampoco ocurrirá en el Consejo de Ministros de este martes pero que el Gobierno "procurará" que pueda ser "antes de Navidad".

Sin embargo, Ábalos no ha querido pronunciarse sobre si la norma prohibirá también el corte de la luz, gas y agua, que es uno de los grandes escollos entre el PSOE y Unidas Podemos dentro del Gobierno. Los morados lo reclaman como parte indispensable del decreto que paralizará los desahucios hasta que termine el estado de alarma, aquellos provocados por la Covid o por situaciones de vulnerabilidad ajenas a ella. La parte socialista, sin embargo, se limita a querer ampliar el alcance del bono social eléctrico y extender su protección a los suministros de agua y gas. Este lunes, Ábalos se ha limitado desviar esta cuestión al ministerio de Transición Ecológica.

El ministro sí ha dado más detalles de una cuestión que ha calificado de "meramente técnica" pero que encierra algo tan esencial como una eventual contrapartida a los grandes propietarios por una ley que prohibirá desalojar de sus pisos a inquilinos que no puedan pagar el alquiler. Unidas Podemos solo quiere poder compensar a quienes tengan menos de diez pisos, pero no a "bancos y fondos buitre", entre quienes Ábalos no ha hecho distinción este lunes. Según ha dicho, no será un pago directo, sino tener previsto que los propietarios podrían demandar el impago debido a una ley y que el Estado podría ser condenado a compensarlos.

"Estamos tratando de dejar claro, frente a cualquier reclamación, que la norma contemple la respuesta que se tenga que dar, no que se compense, sin que un tenedor que tiene que estar tres meses con un desahucio paralizado no nos pueda reclamar este tiempo que pone la norma y que le obliga a ello".

En virtud de la norma que se está preparando, Ábalos ha explicado que estos meses son lo que pueden pasar desde que una persona es declarada vulnerable por su ayuntamiento y su comunidad autónoma le otorga una "alternativa habitacional". El Gobierno, ha dicho, quiere contemplar en el decreto que los propietarios puede reclamar el importe de un alquiler que dejarían de cobrar en aplicación de una ley. "Queremos prever cualquier recurso y la norma estudia cómo hacer frente a estos recursos", ha apuntado.