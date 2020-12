Helena Bonham Carter aboga por el amor propio en la promoción de una 'app' de citas

Ha estado en boca de todos por su interpretación de la princesa Margarita en las dos últimas temporadas de The Crown, pero es de sobra sabido que Helena Bonham Carter no es alguien que sea fácilmente encajable en un solo adjetivo. De ahí quizá que una de sus últimas apariciones haya sido en un anuncio de una aplicación para citas y que esta haya sido polémica tras ciertas declaraciones de la intérprete de 54 años.

La actriz de El club de la lucha, El discurso del rey o Sweeney Todd: El barbero diabólico de la calle Fleet es el rostro de la nueva campaña de la web para ligar Bumble, una app que deja que sean las chicas, en el caso de las relaciones heterosexuales, quienes comiencen la conversación.

Este primer paso que han de dar, sin embargo, parece que se ha visto restringido desde el comienzo de la pandemia, pues según un estudio que ha llevado a cabo la propia compañía, el 70% de las personas solteras reconoce que el aislamiento por la pandemia del coronavirus ha tenido una influencia negativa en su vida amorosa o afectiva.

Así, aunque en la publicidad que encabeza Bonham Carter como narradora verse sobre una chica a la que le preguntan en la cena de Navidad si ya ha encontrado chorbo y que rememora las diversas citas que ha tenido en los últimos tiempos -siendo muy complicado, como se explica, por la distancia social, las mascarillas, etc.-, su opinión al respecto es bien sencilla.

"Tú te comparas un vibrador y una manta pesada que te sustituya los abrazos", aconsejó la actriz durante la promoción de la aplicación como medida estrella. "Además, no tienes que hacer nada. Cuando el mundo se está volviendo loco y estás en estado de shock por el motivo que sea, ese es el momento de no hacer nada. No salgas de casa. Te olvidas del progreso y limítate a existir. Fíjate como objetivo tomarte un té por la tarde, pero nada más ambicioso que eso", añadió Helena como modus vivendi de la soltería.

La intérprete de Los Miserables o la saga Harry Potter tiene la respuesta, por si fuera poco, para todas aquellas mujeres que también enfrenten en este final de año la pregunta sobre el amor que no llega. "Las mujeres nos solemos echar la culpa a nosotras mismas muy a menudo, pero la verdad es que este año ha sido muy complicado", comenzó explicando.

"Aunque la necesidad agudiza el ingenio y siempre hay formas de seguir conociendo a nuevas personas. Tengo amigas que acaban de cumplir los 35 y ya sienten que tengan que encontrar un hombre o tener un hijo, pero todas deberíamos renunciar a marcarnos esos objetivos", argumentó. "Cada persona evoluciona a su propio ritmo; sucede igual con los niños, que aprenden a caminar a diferentes edades. Yo tengo casi 55 años y aún no he madurado", zanjó.