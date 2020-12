Podemos rechaza subir a 35 años el periodo de cálculo de las pensiones: "Sería ir hacia atrás"

Nuevo frente en ciernes en el Gobierno de coalición. Este lunes, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, no quiso confirmar ni desmentir que su departamento esté estudiando elevar de 25 a 35 años el tiempo de carrera laboral que se utiliza para calcular la pensión, como publicó el diario El Mundo. Pero Podemos rechaza frontalmente esta opción: "No está en el acuerdo de coalición" y sería dar pasos "hacia atrás", denunció la portavoz orgánica del partido, Isa Serra.

Así lo planteó la dirigente en rueda de prensa, apenas unas horas después de que se conociera la información y de que Escrivá rechazara desmentirla y pidiera "discreción" en relación a las conversaciones para la reforma de las pensiones. "No es un paso en la buena dirección", sostuvo Serra, que aseguró que "es vital garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas" y se mostró partidaria de "dar más pasos para fortalecer el sistema público de pensiones", algo que, a su juicio, es lo contrario de lo que plantea un aumento del periodo de cálculo de la prestación hasta los 35 años.

Serra también se mostró partidaria de aumentar para el año que viene la cuantía del salario mínimo interprofesional, una medida que también defiende la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pero que no convence a algunos ministros socialistas pese a que la mayor parte de los países europeos han decidido ya alzas en sus propios salarios mínimos. La portavoz de Podemos aseguró que es una "prioridad" elevar ese mínimo, aunque no concretó ninguna cuantía concreta por la que abogará el partido dentro del Gobierno.

El nuevo frente relativo a la reforma de las pensiones se suma a las diferencias que mantienen PSOE y Unidas Podemos en el seno del Gobierno a tenor de la letra pequeña sobre la prohibición de todos los desahucios mientras dure el estado de alarma. Los morados apuestan por que el Estado únicamente compense a los pequeños propietarios a quienes su inquilino no pueda pagarles el alquiler hasta que la administración le realoje, mientras el PSOE también quiere extender estas compensaciones a propietarios de más de 10 viviendas, fundamentalmente bancos y empresas.

A este respecto, Serra aseguró que no es "de recibo" que grandes propietarios puedan recibir dinero público para compensar sus pérdidas por no desahuciar a familias con dificultades. "El problema no es que los inmensos beneficios de bancos y fondos buitre se vean reducidos mínimamente, sino que hay muchas familias que están siendo desahuciadas sin alternativa", insistió la portavoz de Podemos, que calificó de "fundamental" que "no se dedique presupuesto" a los "grandes tenedores" de vivienda.

No obstante, Serra no quiso aclarar qué opina Podemos sobre el argumento que ofrece el PSOE para querer compensar a los grandes propietarios por el dinero que dejen de ganar por no poder desahuciar a familias vulnerables: que no hacerlo supondría violar la "seguridad jurídica" y abrir la puerta a que los bancos recurran el decreto antidesahucios. "No hay que proteger a los grandes tenedores", se limitó a señalar.

Con respecto a la posibilidad de que el rey Juan Carlos I vuelva a España por Navidad, Serra denunció que sería "reírse de los ciudadanos". "Todos los escándalos que estamos conociendo sobre la monarquía son una vergüenza internacional, el rey emérito está haciendo mucho daño ala democracia y a nuestro país", consideró la portavoz. Y aseguró que "la monarquía es pasado y la república lleva nombre de futuro".