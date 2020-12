Charlas, cine y la proyección de 'Acercando vidas', actos del Ayuntamiento de Logroño por el Día del Migrante

Un año más, ha señalado Iván Reinares, el 18 de diciembre, Día Internacional de las Personas Migrantes declarado por la ONU, "nos convoca a las instituciones y a la ciudadanía que reivindicamos el derecho de las personas migrantes a disfrutar de un proyecto de vida digno en nuestras ciudades".

La inmigración, "que supone la llegada y asentamiento de población de orígenes y culturas diversas", ha explicado el concejal de Servicios Sociales, "es un hecho esencial para entender la identidad actual de nuestras ciudades; máximo si tenemos en cuenta que en Logroño, uno de cada cinco habitantes proviene de otro país y cultura".

En su opinión, "el reto es gestionar de manera positiva esta diversidad de forma que la ciudad sea un ejemplo de convivencia como ciudad abierta, inclusiva y plural". Para ello, ha añadido, "debemos posicionarnos contra los discursos y las opciones sociales y políticas que se sitúan frente a la inmigración y las políticas de integración y convivencia".

En este sentido, ha apuntado, "tenemos que contribuir, de forma individual y como ciudadanía activa y comprometida, a desmontar los falsos discursos sobre la inmigración y las personas inmigrantes".

"No hay más delincuencia por el incremento de la presencia de población inmigrante en nuestras ciudades. No saturan la sanidad pública. Las personas inmigrantes no quitan el trabajo a las españolas, al contrario, mantienen viva nuestra agricultura, cuidan a nuestros padres y madres, son emprendedores, aportan diversidad e innovación y una alta preparación en muchos otros casos, a coste cero", ha afirmado.

Igualmente, ha reseñado que "las personas migrantes no reciben más ayudas, al contrario, aportan más de lo que perciben, contribuyendo al mantenimiento de la economía", por lo que ha concluido que "la inmigración, no supone un lastre para nuestras ciudades, sino más bien, lo contrario".

Por todo ello, ha aclarado, "las personas inmigrantes no son un problema, son parte de la solución a algunos de los problemas que nos afectan, como el envejecimiento de la población, la baja natalidad, la falta de mano de obra para determinados trabajos, la despoblación de las zonas rurales, etc".

El concejal de Servicios Sociales y Desarrollo Comunitario ha destacado que "las personas inmigrantes y refugiadas no son las que atentan contra nuestros valores democráticos; quienes sí lo hacen son la xenofobia, el racismo, la discriminación y la desigualdad que rompe la convivencia y la promoción de la diversidad cultural, como un valor global y universal, como patrimonio de la humanidad". Por el contrario, la diversidad, ha apuntado, "es sinónimo de riqueza, de creatividad, de innovación, de desarrollo".

El Ayuntamiento de Logroño cuenta con una línea de trabajo enfocada a la mejora de la convivencia intercultural en la ciudad a través de la estrategia Logroño Intercultural. Esta estrategia se enmarca en el Programa de Ciudades Interculturales, iniciativa conjunta del Consejo de Europa y la Comisión Europea, cuyo objetivo es la creación de ciudades inclusivas y orgullosas de su diversidad.

Por ello, ha anunciado, "nos sumamos como ciudad a la campaña del Consejo de Europa del Día del Migrante 2020 con el lema 'Orgulloso/a de mi ciudad intercultural', que cuenta con la participación de más de 200 ciudades interculturales, entre las que participa activamente la ciudad de Logroño".

Así, la celebración del Día Internacional del Migrante, ha explicado Iván Reinares, "este año se centra en las historias de cohesión social que son tan variadas y únicas como cada uno de los 272 millones de migrantes que comienzan una nueva vida y construyen nuevas comunidades en cada rincón del mundo".

En esta línea, el próximo miércoles 16, a las 18,30 horas, "realizaremos en el Auditorio del Ayuntamiento un acto con el título 'Acercando vidas', en el que se proyectarán tres conversaciones sobre las experiencias migratorias de vecinos y vecinas de Logroño, en el que se contará con la presencia de las personas protagonistas con los que se abrirá un coloquio al finalizar las proyecciones".

En estas conversaciones han participado Omar, de Guinea Conakry; Mujtba, de Pakistán; Ángeles, de La Rioja; Ingrid, de Colombia; Nesimka, de Bosnia Herzegovina y Hmednah, de Sáhara Occidental. "Queremos evidenciar que, tras los números de la inmigración hay personas, familias, historias de vida, anhelos, sueños y esperanzas", ha dicho.

En palabras de Reinares, "mientras centramos nuestros esfuerzos en la protección de nuestras fronteras exteriores, crecen otras fronteras menos visibles en el interior de nuestras ciudades, fronteras que separan a la población autóctona de la inmigrante y refugiada, generando una ausencia de relación, de conocimiento mutuo que nos conduce hacia el miedo a la diferencia cultural, la xenofobia, el racismo y la discriminación".

Para asistir a este acto, debido a la situación sanitaria, es necesaria la inscripción previa a través del correo electrónico: intercultural@logrono.es o por wasap 683 16 72 96, enviando el nombre completo, número de teléfono y código postal. Se ruega acudir con antelación para facilitar el acceso con las medidas necesarias para cumplir la normativa COVID. La apertura de puertas se realizará a las 17,30 horas.

LA MIGRACIÓN EN LA BIBLIOTECA RAFAEL AZCONA.

Por su parte, la Biblioteca Rafael Azcona se suma también a la celebración del Día Internacional de las Personas Migrantes con diferentes actos.

Mañana martes 15 de diciembre, a las 19 horas, acoge una charla sobre 'Inmigracionalismo: avanzando en el discurso positivo', a cargo de Yanitza Torres, de la asociación Rioja Acoge. Rioja Acoge lleva seis años realizando un seguimiento de diversos medios de comunicación con el objetivo de mejorar el tratamiento mediático de las migraciones y las noticias relacionadas con personas migrantes.

El sábado 19 de diciembre, a las 18 horas, en el Salón de Actos de la Biblioteca Rafael Azcona, se ha programado una sesión de cine para niños y niñas sobre migraciones. El objetivo, ha dicho su directora Esther Felipe, es "celebrar las historias de cohesión social que construyen nuevas comunidades en cada rincón del mundo

Por eso, "a través de un visionado de cortos de animación infantil con Carambola y de unas recomendaciones de libros muy especiales, celebraremos en comunidad todo lo que nos une". Los cortos que se proyectarán son 'Basav! Chante!