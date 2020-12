La UPV es consolida com la primera politècnica d'Espanya, segons el rànquing Nature Index

El Nature Index és una base de dades sobre personal investigador i articles d'investigació bàsica publicats en ciències naturals, les dades de les quals s'arrepleguen d'un grup seleccionat de 82 revistes científiques de gran impacte. Les revistes analitzades fan referència i s'agrupen en quatre àrees temàtiques: Química, Ciències de la Terra i del Medi ambient, Ciències de la Vida i Ciències Físiques.

El rànquing avalua a un total de 241 institucions espanyoles entre universitats, centres d'investigació, hospitals, empreses biomèdiques, departaments de salut, spin-offs o infraestructures singulars. En conjunt, la UPV se situa en el lloc 15 d'Espanya.

La base de dades, elaborada per Nature Research, va ser creada en 2013 i, encara que representa menys del 4-5 per cent de les revistes que cobreixen les ciències naturals en la Web of Science (Clarivate Analytics), suposa prop del 30% del total de cites de les revistes de ciències naturals.

El Nature Index es publica cada any i les dades s'actualitzen mensualment, la qual cosa proporciona una aproximació en temps real de resultats d'investigació d'alta qualitat i col·laboració a nivell institucional, nacional i regional.

En 2019, Nature va situar la UPV entre les cent millors universitats joves del món. Així ho va arreplegar en el Young Universities Nature Index 2019, una variant del rànquing general que solament considera la investigació desenvolupada en el camp de les ciències naturals per universitats de tot el món amb menys de 50 anys d'antiguitat.

A l'agost d'enguany, el rànquing de Shanghái, va situar per dècim sisé any consecutiu a la UPV entre les 500 universitats de major qualitat del món i la va consagrar, així mateix, com a millor politècnica d'Espanya, segons la institució.

A més, els altres dos principals rànquings d'universitats del món, QS i THE, avalen també en les seues últimes edicions el nivell docent de la UPV. Així, el passat mes de juny, el QS World University Rànquings, elaborat per la consultora Quacquarelli Symonds, va situar a la UPV, entre les 400 millors universitats del món.

Per la seua banda, la revista 'Times Higher Education' (THE) va reconéixer en 2019 a la UPV com una de les 75 universitats més destacades d'Europa en l'àmbit de l'ensenyament, atorgant-li a la universitat valenciana la millor classificació de la seua història.