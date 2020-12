Rafael Amargo, sobre la salida de Blanca Romero de 'Yerma': "La obra ya está funcionando y da igual el intérprete"

Los rumores de que la actriz Blanca Romero ha decidido abandonar la obra de Yerma parecen, cada vez más, ser un hecho. Rafael Amargo ha concedido una entrevista al programa de Espejo público donde ha hablado de la supuesta salida de la actriz asturiana y sobre la relación de amistad que les une.

El bailarín asegura que aún no ha podido hablar con su compañera y que se ha enterado de la noticia gracias a la prensa. Además, el coreógrafo ha explicado que ni los miembros de producción han logrado en ponerse en contacto con la intérprete.

"No ha dicho ni sí ni no. Yo creo que si fuera no, ella es una señora y no se lo dice a un medio me lo dice a mí, además, somos muy amigos. Pero tampoco entiendo que si no me ha dicho nada y eso está ahí, ella me llamaría y me diría: 'Ay que ver las cosas que va diciendo la gente', y también está callada", ha comentado Amargo.

El coreógrafo ha querido dejar muy claro que la obra sigue adelante y que ningún actor está por encima del espectáculo. "Te digo una cosa, la obra ya está funcionando, la obra va sola. La obra está hecha de una manera que da igual el intérprete que la haga. El truco de la obra es que se cuenta desde un sitio desde el que nunca se ha contado", ha sentenciado el protagonista.

José Luis Torá, el reportero encargado de la entrevista, ha asegurado que Amargo alberga la esperanza de que Blanca Romero se presente y participe en la obra. La presentadora Susanna Griso ha mostrado su desconcierto en directo y ha cuestionado la versión oficial. "¿Tú te borras sin avisar a la compañía, ni avisar a producción? Me llama mucho la atención", ha añadido la comunicadora.