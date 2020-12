Detingut un home acusat de robar diverses vegades en una residència aïllada pel protocol Covid

Agents de la Policia Nacional han detingut un jove de 19 anys acusat de robar en diverses ocasions en una residència de la tercera edat d'Elx (Alacant), que romania aïllada per protocol i no permetia les visites per a evitar contagis de Covid-19, segons ha informat la Policia en un comunicat.