Los duques de Cambridge, indignados con un titular que asegura que el príncipe Guillermo tiene cáncer

No lo han hecho público, pero no hay que ser Sherlock Holmes para saber que los duques de Cambridge no pueden estar más cabreados en estos momentos. Sobre todo porque, si ya de por sí es bastante ruin bromear o desinformar intencionadamente sobre estos temas, en un año como el que ahora acaba esto cobra un plus de mezquindad.

Hablamos de la revista National Enquirer, una publicación norteamericana que ya ha sido objeto de varias polémicas porque en lugar de investigar y, básicamente, contrastar las noticias que dan, actúan al contrario: primero lanzan el reportaje (o la portada, como veremos que ha sido este caso) y luego a esperar a que sea cierto o a que se viralice.

No por nada, como señalan desde Vanitatis, han llegado a asegurar que Phil Collins estaba muerto o que el Papa estaba muy grave con coronavirus... sin ser verídica ninguna de las dos informaciones. Y en su último número han decidido que el blanco de sus fake news sea el príncipe Guillermo.

Tanto él como su esposa, Kate Middleton, o como, en realidad, casi todos los miembros de la familia real británica, están más o menos acostumbrados a lidiar con cierta sobreinformación mediática acerca de su día a día (aunque haya quienes, como Meghan Markle, han alzado la voz contra este tipo de periodismo sensacionalista). Pero lo que ha hecho National Enquirer ha pasado el límite.

Han anunciado a bombo y platillo desde su misma portada que el hijo del príncipe Carlos de Inglaterra y Lady Di está gravemente enfermo. "La crisis del príncipe Guillermo por su cáncer secreto", era el titular de la publicación, que acompañaba con una fotografía del heredero con mascarilla, rostro serio y gesto de preocupación.

Como subtítulo tampoco se han quedado, pues, cortos. "[Está viviendo] Una pesadilla por un diagnóstico sorprendente después de una prueba de Covid", se puede leer en la portada de la revista, la cual no se puede descartar que sea demandada por el Palacio de Buckingham o amenazada con hacerlo si no se retracta (como ya hicieron con la revista Tatler cuando publicó un extenso reportaje sobre Kate Middleton).

Máxime cuando en el interior se encuentran frases como que los Windsor están "aterrorizados" por el posible cáncer del príncipe, dado que, según National Enquirer, "Guillermo está en grave peligro" así como "los expertos médicos están monitoreando su salud para detectar cualquier posible síntoma de la enfermedad".

Se desconoce qué medidas tomarán desde la familia real en un año ciertamente para el olvido, pero teniendo en cuenta la gravedad de dar esta información (la publicación tiene una tirada promedio de 265.000 copias por semana según la BBC) no sería extraño que en nada el equipo legal de los duques de Cambridge se pusieran manos a la obra.