José Corbacho impacta con una foto de la cicatriz de su trasplante de riñón

Meses después de su delicado trasplante de riñón, José Corbacho ha querido enseñar la cicatriz que le quedó tras la operación.

Así, el cómico ha publicado un post en Instagram en el que adjunta una fotografía que impacta al verla. Ha sido con motivo de su 55 cumpleaños, recordando de paso lo que hizo cuanto cambió de década hace un lustro.

"El 12 de diciembre de 2015, cuando cumplí 50 anos, celebré una gran fiesta. Invite a 50 personas a las que quería, familiares y amigos. Y fue un fiestón. Estuve poniendo música siete horas seguidas Y al final me sacaron a hombros, no porque lo hiciera bien sino porque no podía caminar por mi propio pie".

Sin embargo, ahora se muestra mucho más concienciado. "Las personas proponen y la vida dispone. Y la vida ha dispuesto que este 12 de diciembre de 2020 lo celebre de otra manera. Más íntima, más tranquila, y también más concienciado. Concienciado de mis nuevas cicatrices, las que me sigue dejando la vida, porque las cicatrices son como un mapa de los lugares por los que has viajado y las fronteras que has cruzado. Y hay que enseñarlas, nunca esconderlas. También concienciado que si antes celebraba los cumpleaños ahora toca celebrar los cumple días".

Por último, lanza una reflexión. "Antes los cumpleaños me servían para hacer un alto en el camino, echar la vista atrás y reflexionar sobre cómo había ido el año. Ahora seguiré mirando atrás, pero para coger impulso. Porque cada nuevo día es el primero del resto de tu vida y hay que vivirlo como se merece. Los planes de futuro son los planes de hoy y mañana... será otro día. Felicidades a todos los que tenéis cicatrices, tanto las que se ven, cómo las que sólo conocéis vosotros".

"Los planes de futuro son los planes de hoy y mañana... será otro día"

El presentador y humorista fue operado en julio para realizarle un trasplante de riñón que necesitaba después de que hace tres años le diagnosticaran una insuficiencia renal crónica, tal y como él mismo contó en sus redes sociales.

La donante del riñón fue la propia hermana del humorista. "Le debo la vida. Así de simple. Gracias por tu generosidad infinita", escribió de ella.