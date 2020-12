Detingudes 13 persones, sis d'elles a la Comunitat Valenciana i Balears, per estafar més de 150.000 euros a empreses

La investigació té el seu origen en el passat mes de desembre de 2019, quan es va rebre una denúncia en les oficines d'Atenció al Ciutadà de la Guàrdia Civil de Tudela en la qual el gerent d'una empresa de la zona posava en coneixement que havia realitzat dos pagaments de 20.000 i 50.000 euros via transferència bancària a una altra empresa per un servici contractat anteriorment, no havent rebut la segona entitat dit diners.

Al març es va rebre una nova denúncia, interposada en aquest cas en les oficines d'Atenció al Ciutadà de la Guàrdia Civil d'Estella, per dos suposat delictes d'estafa a una empresa de Villatuerta a la qual, mitjançant dos transferències bancàries a comptes fraudulents facilitats, li havien estafat quasi 90.000 euros.

L'Equip de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil d'Estella que s'havia fet càrrec de les investigacions va sol·licitar en primera instància en els dos casos el bloqueig dels comptes bancaris fraudulents on s'havien realitzat els ingressos. Amb aquesta sol·licitud, es va aconseguir bloquejar una quantitat propera als 82.000 euros dels fets denunciats.

Paral·lelament a aquests bloquejos es va iniciar una inspecció tècnica ocular en les empreses i de la documentació aportada per aquest. Amb aquesta tasca, els agents van comprovar que les dos empreses havien sigut víctima de la recepció d'un correu electrònic fraudulent.

Es tracta d'una modalitat delictiva en la qual el delinqüent produeix un atac, inserint d'alguna forma un troià o malware per a posteriorment interceptar missatges i així poder llegir, inserir i modificar a la seua voluntat, realitzant un accés il·legítim al correu electrònic entre dos parts.

D'eixa manera, els denunciants haurien realitzat suposadament el pagament de la factura al compte bancari que el seu proveïdor li havia relacionat en el correu electrònic, sense adonar-se que eixe correu havia sigut interceptat prèviament per l''atacant', modificant el número de compte en el qual la víctima havia d'ingressar els diners. Aquesta és la modalitat d'estafa coneguda per 'business Imeil Compromise' o 'Man in the middle'.

Una vegada bloquejades els comptes bancaris fraudulents i aclarit el modus operandi utilitzat, la investigació es va centrar en la identificació i localització dels autors. De l'anàlisi de les titularitats i moviments dels comptes bancaris fraudulents es va obtindre la identificació de dos grups o organitzacions criminals, una assentada en la Comunitat de Madrid i una altra a Balears i la Comunitat Valenciana.

Una vegada obtinguda la composició i estructura dels dos grups delincuenciales es va dividir l'operació en dos fases. En la primera fase, desenvolupada sobre el grup delincuencial establit a la Comunitat Valenciana i Balears, van ser arrestades sis persones.

En la segona fase, desenvolupada en la Comunitat de Madrid, es va aconseguir la localització i detenció de quatre persones, amb el que es va concloure l'operació denominada 'Cabezos'.

La investigació ha estat dirigida pels Jutjats de Primera Instància i Instrucció número 1 i 2 d'Estella. Amb aquesta operació es donen per desarticulats dos grups criminals i s'ha procedit a la detenció de 13 persones, huit de nacionalitat espanyola, dos nigerianes, una ghanesa, una búlgara i una veneçolana. A més, s'ha investigat a altres quatre persones, una de nacionalitat espanyola, una de Ghana, una de Nigèria i una de Malawi.