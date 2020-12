L'àrea per a entrar al col·le s'ampliarà en 11 centres a València

En nombrosos col·legis aquesta escena es repeteix de dilluns a divendres: pares i xiquets estressats en el cotxe perquè arriben tard a causa de l'embós que es forma a les portes del centre, uns altres esquivant a peu com poden els vehicles per a poder arribar a l'entrada... i tot això amb un soroll de fons protagonitzat pels clàxons, els motors i les veus dels xavals. Aquesta situació, a més de provocar que el dia comence amb una dosi de tensió innecessària, a vegades és fins a perillosa.

En alguns centres, les voreres són tan estretes que els pares i els xiquets a penes caben en elles i es veuen obligats a baixar-se a la calçada mentre esperen que sone la sirena, amb el risc que algun cotxe els atropelle. A part, el col·lapse de vehicles genera una contaminació que tots els presents en aquestes escenes respiren. Diversos col·legis i les seues respectives AMPA, farts d'aquesta situació que es repeteix diàriament, han demanat a l'Ajuntament de València que faça alguna cosa per a acabar amb ella.

L'últim ha sigut el CEIP Mestalla, que la setmana passada va sol·licitar al Consistori que prenga cartes en l'assumpte. Amb ell, ja són 11 els col·legis que han fet aquest tipus de petició a l'Ajuntament des que va arrancar el curs escolar, i la Regidoria de Mobilitat Sostenible s'està encarregant de buscar un remei.

“La sensibilitat de pares i mares, i de la ciutadania en general, respecte a la necessitat de canviar de model d'accés a l'escola, així com el benefici que suposa eliminar el trànsit dels entorns escolars, ha canviat en els últims anys, i això suposarà un gran benefici per a tots i totes. Perquè a més del perill i la contaminació que suposa l'elevada presència de vehicles al costat dels col·legis, les dades confirmen que eixe trànsit escolar és una de les principals fonts de congestió de la ciutat”, va subratllar el regidor delegat de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi.

“Per això, és una excel·lent notícia que siguen els propis pares i mares els que reclamen mesures perquè això canvie; i des de l'Ajuntament estem encantats de treballar per a atendre aquestes propostes”, va indicar. En els 11 col·legis s'han aplicat diferents mesures. En sis d'ells s'ha optat per ampliar l'espai que hi ha al voltant de l'entrada al centre, en dos s'han tallat els carrers al trànsit, en altres dos s'han col·locat tanques i en un altre s'ha prohibit aparcar al carrer per la qual accedeixen al centre els alumnes de 08.30 a 16.00 hores de dilluns a divendres.

En les pròximes setmanes, segons va indicar l'Ajuntament en una nota de premsa, continuaran les actuacions en altres centres educatius que també han presentat les seues peticions a la Regidoria de Mobilitat Sostenible.

Més espai en l’entrada

Sis col·legis han guanyat més espai en les seues zones d'accés. Aquests, concretament, són el CEIP Jaume Balmes (Russafa), el col·legi 8 de Març (Tres Forques), els CEIP Carles Salvador i Pare Català (Benimaclet), els Salesians Sant Joan Bosco (en el barri Na Rovella, situat en el districte de Quatre Carreres) i el CEIP Mestalla (en el barri d'Albors, districte de Camins al Grau).

En cadascun d'ells han pres les mesures oportunes per a ampliar l'àrea que hi ha al voltant de l'entrada. Una d'eixes solucions ha passat per delimitar amb jardineres, pintar la calçada de color verd (com es pot apreciar en la fotografia) i decorar amb jocs infantils.

Tancaments al trànsit

Dos centres educatius, per part seua, han posat fi a aquesta escena tancant al trànsit els carrers en les quals es troben les portes per les quals ixen i entren els xiquets. És el cas del CEIP Sant Joan de la Ribera i del col·legi Sant Vicent Ferrer, i les seues respectives AMPA. La Policia Local s'encarrega d'impedir que, en els horaris d'entrada i eixida d'eixos centres, circulen pels seus cotxes, motos o un altre tipus de vehicles. D'aquesta manera, posen fi a la possibilitat que es produïsquen atropellaments.

Prohibició d’aparcar

Un col·legi, el CEIP Castellar-Oliveral, ha aconseguit que estiga prohibit aparcar en un radi de quasi 100 metres de longitud respecte del centre, de dilluns a divendres, en horari de 08.30 a 16.00 hores.

Instal·lació de tanques

Dos centres educatius, finalment, han vist com la seua seguretat a l'entrada augmentava després que s'instal·laren tanques perimetrals. Aquestes tenen la funció d'impedir als vehicles envair els voltants de la porta d'entrada del col·le. Es tracta del col·legi Immaculat Cor de María que, en el seu cas, ha sigut envoltat per una tanca de cristall en un dels seus accessos (el que dona a l'avinguda de Pérez Galdós). El segon centre és el CEIP Federico García Lorca, que ara compta amb una tanca de 81 metres d'acer galvanitzat pintat al carrer Clariano.