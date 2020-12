Sanitat demana cautela als ‘pubs’ després dels incidents de la reobertura

Si aquest cap de setmana va passejar pel carrer Polo i Peyrolón haurà notat la diferència: la vida universitària ha tornat a la zona, i ha sigut possible gràcies a la reobertura dels pubs i discoteques que havien romàs tancats fins ara per les restriccions per a frenar una pandèmia que ha castigat durament al sector de la nit. Aquest cap de setmana, tanmateix, això va canviar.

Uns 400 pubs i 100 discoteques de tota la Comunitat –al voltant del 50% del total– han tornat a la vida gràcies a la resolució que va dictar la setmana passada la Generalitat, que permet a aquests establiments obrir en horari diürn per a transformar-se en cafeteries o restaurants (sempre que siga sanitàriament possible) i convertir les pistes de ball en espais amb taules i cadires per a asseure's.

El primer cap de setmana de reobertura va transcórrer amb normalitat, excepte per alguns “incompliments” de les mesures de seguretat i de restriccions que va detectar la Conselleria de Sanitat, que va demanar “prudència al sector”, sobretot en els casos en els quals no es respectava la distància social de seguretat, tal com va destacar aquest diumenge. Així i tot, la conselleria va subratllar que la “sensació general” és que “s'estan complint” les normes.

El president de Federació d'Oci, Turisme i Joc de la CV (Fotur), Víctor Pérez, per part seua, va realitzar un balanç “positiu” i es va mostrar “content”, encara que va admetre la seua “preocupació” pels incompliments de les normes, “especialment en pubs on s'estaven fumant pipes”.

Per això, va instar a “ser més durs i estrictes amb els missatges”. “Qui no complisca les mesures, que tanque, però no tots”, va declarar al mateix temps que manifestava la necessitat per part del sector de l'oci nocturn de ser “més exemplars que mai” i d’”educar i conscienciar, començant pel propi sector” perquè “ens preocupa molt la salut”.

Gràcies a aquestes mesures, “les discoteques podran recuperar fins a un 30% de la seua plantilla i els locals més xicotets, com els pubs, entre un 50 i un 60%», va assenyalar Lalo Díez, portaveu de l'associació d'Acampada de l'Oci Nocturn, qui va xifrar en 500 (d'un total de 2.000) els locals d'oci i espectacles que han tancat per la pandèmia. “En total esperem que 1.500 recuperen els seus llocs de treball”.

Aquesta reobertura s'emmarca en les noves mesures que es van implantar en la Comunitat Valenciana dijous passat 10 de desembre i que estaran en vigor fins al 15 de gener, com el toc de queda que es manté entre les 00.00 i les 06.00 hores excepte per a la Nit de Nadal, Nadal, Nit de Cap d'Any i Any Nou, quan es permetrà la mobilitat fins a les 01.30 hores.

Tancament perimetral

El confinament perimetral de la regió s'amplia fins a mitjan gener (el dia 15), per la qual cosa no es podrà entrar ni eixir de la regió excepte per causa justificada o de força major. Els dies claus del Nadal (24, 25, 31 de desembre i 1 de gener), no obstant això, es permetran els desplaçaments a llocs de residència habitual de familiars o afins.

Reunions

El límit màxim per a les reunions continua fixat en 6 persones, a excepció dels dies 24, 25 i 31 de desembre i també l'1 de gener, quan es podran reunir fins a 10 persones, sempre que siguen familiars o reunits. En les reunions amb amics el límit continuarà sent de sis persones.

Hostaleria

Els bars i els restaurants segueixen amb les restriccions d'aforament (un 50% en terrasses i un 30% en interiors). Tots els establiments han de tancar a les 00.00 hores, coincidint amb el toc de queda. Els dies assenyalats de Nadal podran estendre's fins a la 01.00 h.

Cavalcades

Les cavalcades hauran de ser estàtiques en tota la regió, com ocorre en la resta del país. Quant als mercats ambulants nadalencs, l'aforament es manté al 50%.