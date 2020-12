El cupón del viernes de la ONCE reparte un premio de 450.000 euros entre Santa Olalla y Maqueda (Toledo)

El vendedor de la ONCE Juan Carlos Hernández Iglesias, adscrito a la agencia administrativa de Talavera de la Reina, es quien ha llevado la suerte y la ilusión de la ONCE a Santa Olalla y Maqueda, que es la ruta que él hace diariamente, y donde ha vendido 16 cupones en Santa Olalla y dos en Maqueda, del sorteo del día 11 de diciembre premiados con las 5 cifras de 25.000 euros cada uno, en total 450.000 euros, ha informado la organización en nota de prensa.

Con los recursos que obtiene con la venta de sus productos de juego, la ONCE atiende las necesidades de un total de 2.915 afiliados en toda la región y da trabajo a más de 800 personas, la mayoría de ellas con alguna discapacidad.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 21.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE (