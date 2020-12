La inesperada reacción de Aurah Ruiz al varapalo profesional de Jesé Rodríguez y su rajada de su relación con él

Inesperadamente -sobre todo de cara al espectador-, Aurah Ruiz no se sorprendió del último varapalo profesional de su pareja, Jesé Rodríguez.

La canaria, concursante de La casa fuerte, conoció la noticia de la ruptura entre el futbolista y su actual equipo, el Paris Saint-Germain, pero, según contó ella misma, es algo que ya conocía, por lo que desmiente que esta decisión había venido provocada por la llamada que hizo el jugador al programa.

"Yo tengo que decir que esta noticia no viene siendo por esto. No ha sido a raíz de esto. Quizás era la salida que él quería. Poder estar en un equipo donde le den minutos y jugar, donde ser feliz", explicó.

Eso, en directo, porque previamente en la casa la joven había rajado del comportamiento del jugador con ella durante estos años de relación, desvelando detalles hasta ahora desconocidos.

"Ha sido una relación bonita, tormentosa, caótica... y me sentía tan a gusto con Samira que empecé a contarle un poco de mi relación. He visto que he contado más de la cuenta", argumentaba la joven tras ver los vídeos en los que hablaba de él con Samira.

"Ha sido una relación bonita, tormentosa, caótica..."

Aurah Ruiz contó cómo se había portado con ella Jesé durante su primera ruptura. "Me enteró por un comunicado que compartió en Instagram", desveló.

Además, dijo que lo que más le había dolido era que le acusasen de estar con el deportista por interés, algo que negó, ya que, de ser así, habría hecho oídos sordos ante los rumores de infidelidades para vivir una vida llena de lujos.

Además, también desveló episodios de su relación, contando las muchas veces en las que Jesé había hablado con ella a pesar de estar con Janira, expareja del futbolista, para intentar retomar la relación: "Así se pegó dos años", dijo.