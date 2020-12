Isa Pantoja se lesiona la muñeca en 'La casa fuerte', a pesar de sus súplicas a Asraf: "¡Me duelen los brazos!"

Se jugaban volver a tener habitación, pero además una cena y una noche sin cámaras para poder dar rienda suelta a su pasión. Por esa recompensa Isa Pantoja y Asraf Beno fueron los que ganaron la última prueba de La Casa Fuerte, pero tuvieron que pagar un precio.

El juego consistía en que un miembro de la pareja sostenía a la otra en el aire agarrándose por las muñecas, de forma que la pareja que más tiempo aguantara, ganaría todos esos privilegios.

Asraf e Isa Pantoja fueron los primeros en jugar, como puede verse en el vídeo de la prueba y pasados los minutos, con Isa Pantoja colgando en el aire sólo por las muñecas, ella comenzaba a decir: "Me duele Asraf", "me duelen las manos" y cosas como "no puedo, no puedo, me duelen las manos".

Asraf, pendiente por el premio, trataba de hacer que su compañera y pareja aguantara más y más: "Vale, sujétate, un poco más cariño".

"¡Me duele la muñeca, me duele la muñeca!", decía Isa Pantoja haciendo muecas de dolor. "¡Me da igual que te duela, cari, aguanta o te vas a arrepentir luego", le insistía Asraf, sujetándola aún en vilo.

"No puedo, lo siento, cariño, aguanta tu... ¡Me duelen los brazos!", decía ya con voz agónica la hija de Isabel Pantoja.

Finalmente, era la presentadora Lara Álvarez la que tenía que intervenir para que acabara el sufrimiento: "Asraf, te está pidiendo que la sueltes, si te está diciendo que le duele, suéltala".

Finalmente la pareja hacía 2,39 minutos, más que sus compañeros, por lo que ganaba el privilegio de vivir en una de las habitaciones, la cena y la noche sin cámaras.

Al poco, podíamos ver a Isa Pantoja con una de sus muñecas vendada. "Está bien, tengo que ponerme buena de la manita para la noche sin cámaras", decía ella con buen humor.