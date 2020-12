El Gobierno acelera para quitar poder al CGPJ caducado y presiona al PP

El tira y afloja entre Gobierno y PP a tenor de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) suma un nuevo capítulo. Mañana, el Congreso de los Diputados debatirá la toma en consideración de la proposición de ley que presentaron hace un par de semanas PSOE y Unidas Podemos para limitar las funciones del órgano cuando tenga el mandato caducado, y, salvo sorpresa, el jueves la mayoría que suman estos partidos junto a sus socios independentistas, nacionalistas y progresistas dará luz verde a que comience la tramitación de la norma. Esto supone poner más presión para que el PP se avenga por fin a renovar el CGPJ. Y el Gobierno, a la vez, deja la puerta abierta a reformar de nuevo la ley para poder hacerlo sin los populares si estos siguen negándose.

Pese a que el Ejecutivo paralizó en octubre su polémica propuesta de reforma del método de elección de los miembros del CGPJ –que buscaba que bastara para ello la mayoría absoluta de las Cortes y no la de tres quintos que es necesaria ahora–, el PP ha seguido negándose a pactar el reparto del órgano con el PSOE si Unidas Podemos no quedaba excluido de la negociación. Habida cuenta de esta actitud, la formación morada ha exigido que esa reforma se ponga en marcha de nuevo. Pero solo ha conseguido que los socialistas accedan a una iniciativa más moderada: la que se debatirá este martes, que busca quitar a los miembros de un CGPJ caducado –el actual lo está desde diciembre de 2018– la capacidad de realizar nombramientos. Estas son sus claves.

Un órgano limitado

Sin capacidad de nombrar nuevos altos cargos. La reforma propuesta por PSOE y Unidas Podemos –el Gobierno ha decidido dejar en manos de los grupos parlamentarios la presentación de la iniciativa para acelerar los trámites– busca que un CGPJ en funciones pueda realizar solo tareas de gestión para que un partido, como en este caso el PP, no tenga tantos incentivos para bloquear su renovación por interés político. Esto quiere decir, básicamente, que a los miembros delCGPJ con el mandato caducado no se les permitiría proponer el nombramiento del presidente del Tribunal Supremo, los presidentes de las Audiencias Provinciales o los Tribunales Superiores de Justicia, entre muchos otros. Unas funciones que, según PSOE y UnidasPodemos, "legítimamente han de corresponder al CGPJ entrante o renovado y no al saliente".

Un paso atrás

Solo una parte de la propuesta original. La limitación de las capacidades del CGPJ cuando su mandato haya caducado ya se contemplaba en la polémica reforma presentada por PSOE y Unidas Podemos en octubre, que también pretendía cambiar el método de elección de los jueces. No obstante, las dos formaciones han decidido reactivar solo la parte menos polémica de la propuesta original, aunque no la han retirado y la mantienen en barbecho por si el PPsigue sin ceder y la renovación del CGPJ continúa bloqueada.

Trámite exprés

Apenas unos meses. Tras dos años de mandato caducado, PSOE y Unidas Podemos quieren que la renovación del CGPJ se produzca lo antes posible. Y, por ello, han impulsado su iniciativa con la mayor celeridad posible, tanto que se comenzará a debatir mañana habiendo solo transcurrido dos semanas desde que la presentaron. No hay una fecha fijada para su aprobación definitiva, pero si se acelerasen los plazos todo lo posible, y teniendo en cuenta que enero es inhábil en el Congreso, la reforma podría ser puesta en marcha en febrero.

El PP se enroca

Los populares añaden una nueva condición. Lejos de ceder a la presión, el PPmantiene sus condiciones para no seguir bloqueando la renovación del CGPJ:excluir a Podemos de la negociación y que el Gobierno retire su reforma del método de elección del órgano. Y, además, la semana pasada añadieron una nueva:que el Ejecutivo se comprometa a no indultar a los presos del procés.