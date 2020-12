Madrid abre su perímetro este lunes pero mantiene el cierre en la Moraleja y Ciudad Lineal hasta el 21 de diciembre

Con la segunda ola ya de capa caída, esta semana solo habrá dos zonas básicas de salud en la Comunidad de Madrid que tengan restricciones de movilidad y de horarios: La Elipa (Madrid) y La Moraleja (Alcobendas). Así lo anunciaron el pasado viernes el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19 de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, y la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, en una rueda de prensa en la que destacaron que también se levantan a partir de hoy las medidas en las zonas básicas de salud de Guzmán el Bueno (Madrid) y Barcelona (Móstoles).

Es la respuesta del Ejecutivo a la reconocida tendencia descendente del virus. Sobre las dos zonas que, como otras tantas la semana pasada, dejan de estar confinadas hoy, tanto Zapatero como Andradas destacaron que en los últimos días registraron una disminución superior al 50 por ciento en la incidencia acumulada a 14 días.

Además, la incidencia acumulada a 14 días de la región ha descendido ya a 200 casos por cada 100.000 habitantes. "Los datos son buenos y demuestran el nivel de responsabilidad y compromiso de los madrileños, a quienes desde aquí les agradecemos paciencia, su respeto y su sensatez", dijo el viceconsejero en la rueda de prensa semanal de cada viernes. "Nuestro deseo navideño es que se mantenga ese respeto al coronavirus", apuntó.

Zapatero también recordó que hoy decae el cierre perimetral de la Comunidad decretado el pasado 4 de diciembre, víspera del puente de la Constitución. De esta forma, Madrid volverá a estar abierta del todo hasta el próximo 23 de diciembre. Y es que, aunque la Comunidad votó en contra del plan que propuso el Ministerio de Sanidad en el Consejo Interterritorial, adoptará lo acordado.

Esto supone que la región se cerrará perimetralmente desde el 23 de diciembre hasta el 6 de enero. Los únicos movimientos que se permitirán serán los que respondan a visitas a familiares o allegados. La fórmula que quiso llevar a cabo la Comunidad pasaba por cerrar perimetralmente solo los días festivos y los puentes. Esto lo realizó también para el día 12 de octubre.

Preguntados sobre la no inclusión de otras partes de Madrid hasta entonces, señalaron que "no hay ninguna zona básica de salud que supere el umbral de los 400 casos por 100.000 habitantes por lo que", dijeron, "no se van a adoptar medidas específicas y restrictivas nuevas respecto a la movilidad en ninguna zona básica de salud adicional".

En las zonas que mantendrán restricciones, los ciudadanos pueden desplazarse por la vía pública dentro de los perímetros del área afectada. Respecto a los lugares de culto, el aforo se establece en un tercio. En los velatorios podrán estar un máximo de 15 personas si es al aire libre y 10 personas en el caso de ser lugares cerrados. Además, los aforos y horarios de actividad se mantienen como en el resto de la región (por regla general al 50%) y se suspende temporalmente la actividad de los parques infantiles de uso público.

El viceconsejero de Salud Pública también anunció el viernes que el Ejecutivo regional, en su apuesta por detectar precozmente el virus, ha decidido instalar siete puntos para realizar test de antígenos a jóvenes a la vuelta de las vacaciones de Navidad para reducir el impacto de la transmisión del virus en la población juvenil, que representa el 21% de los casos en Madrid. Las pruebas se van a realizar principalmente en los campus universitarios de la región y tendrán carácter voluntario para los jóvenes entre 18 y 29 años.

Andradas explicó que los test se harán a la vuelta de las vacaciones, esperando que la actividad social durante las mismas sea "lo más imprescindible y limitada posible", porque la mayor proporción de contagios se está debiendo a la actividad social de los grupos de jóvenes.