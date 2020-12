Irene Rosales cuenta su curioso encuentro con Victoria Federica

Irene Rosales ha sorprendido a los colaboradores de Viva la vida al contar que tuvo un curioso encuentro en el pasado con Victoria Federica de Marichalar y Borbón. La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar se ha convertido en estos últimos años en uno de los miembros de la realeza que más interés ha despertado, por lo que la mujer de Kiko Rivera ha querido contar su opinión sobre ella cuando la conoció.

Según ha contado Rosales, dicho encuentro se produjo en septiembre de 2018, cuando ambas acudieron como invitadas a la puesta de largo de Tana Rivera, la hija del torero Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo, y a su vez sobrina de Kiko Rivera. El evento tuvo lugar en el cortijo de La Pizana, a las afueras de Sevilla.

"Coincidí en una puesta de largo, estuvimos hablando de la fiesta, cómo estábamos...", ha rememorado Rosales ante la atenta mirada de los colaboradores, que le preguntaron si no habían hablado de nada más, a lo que la entrevistada les ha contestado: "¿De qué queréis que hablemos, del abuelo?", ha bromeado.

Asimismo, la opinión de Irene Rosales sobre Victoria Federica tras conocerla es bastante buena, tal y como ha reconocido. "Ella no tiene nada que ver con lo que se ve, es muy simpática", ha defendido.

Según la mujer de Kiko Rivera, la joven se mostró "muy cercana" a ella en todo momento, y su afinidad en aquel encuentro fue tal que incluso fueron juntas al baño. "Mira que había sitio y se vino conmigo sin conocerme", ha dicho.

En esa misma fiesta estuvo también invitado Froilán, el hermano de Victoria Federica, si bien Rosales ha reconocido que no lo había visto. "Me dijeron que también estaba Froilán y no me di cuenta", ha asegurado.