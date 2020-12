NNGG critica que el Gobierno "elimina ayudas a jóvenes para facilitar que vivan en sus pueblos"

En concreto, según ha especificado el dirigente de la formación juvenil, el Gobierno de Rajoy dejó aprobadas ayudas a la compra de viviendas por parte de jóvenes en municipios de menos de 5.000 habitantes, "una medida que el Gobierno de Sánchez e Iglesias no ha debido de considerar oportuna a pesar del grave problema que supone la despoblación en muchos puntos de la geografía española".

"Desde Nuevas Generaciones estamos comprometidos con todos aquellos jóvenes que seguimos viviendo en nuestros pueblos, intentando seguir creando oportunidades para que no se despueblen y para frenar la sangría de población que sufren las zonas rurales y del interior", ha apuntado en un comunicado el también portavoz del PP en el Ayuntamiento de Alozaina (Málaga).

Asimismo, ha valorado que el último Gobierno del PP "sí mostró un firme compromiso para fijar la población en el medio rural, convirtiendo a la juventud en protagonista de esta medida".

"Si Sánchez e Iglesias no creen en esta causa, al menos que no eliminen aquellas medidas que ya estaban aprobadas y que sin duda funcionaban", ha apostillado.

En este punto, el dirigente de Nuevas Generaciones de Málaga considera que el actual Gobierno central "no tiene nada nuevo que aportar a los jóvenes que vivimos en el medio rural". "La pandemia ocasionada por el COVID-19 ha demostrado que hay futuro en los pueblos gracias a fórmulas como la del teletrabajo, pero para eso necesitamos de un Ejecutivo que crea en ello".

"La lucha contra la despoblación no puede ser un arma arrojadiza entre partidos políticos o un argumento esgrimido para adornar discursos políticos o granjearse el apoyo puntual de alguna formación política; debe ser una cuestión de Estado, porque sin pueblos no hay futuro, y hay muchos jóvenes que no estamos dispuestos a renunciar ni a nuestros pueblos ni a nuestro futuro", ha concluido.