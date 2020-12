La sorpresa de Piqueras que ha hecho llorar a Lydia Lozano por su cumpleaños

La periodista Lydia Lozano cumplió este sábado 60 años y, para celebrarlo, el equipo de Sábado Deluxe, el programa del que es colaboradora, decidió prepararle una sorpresa que hizo que se le saltaran las lágrimas de la emoción.

El programa ha homenajeado a una de sus colaboradoras más carismáticas con un vídeo que ha repasado sus grandes momentos y en el que compañeros suyos de profesión, como el presentador de Informativos Telecinco Pedro Piqueras, la han saludado.

"Querida Lydia, ¿cómo estás? Me alegro mucho de estar aquí, felicitarte en el cumpleaños, recordando que nos conocemos de hace por lo menos 40 años... Que seas muy feliz, un beso muy fuerte y felicidades", le ha dedicado Piqueras.

La intervención del presentador de informativos hizo que Lozano pegara un brinco de su asiento y empezase a gesticular diciendo "Pedro, Pedro, te quiero".

Piqueras no ha sido el único que la ha felicitado por su 60 cumpleaños. También Emma García, presentadora de Viva la vida, ha querido recordar a su compañera en este día especial. "¡Ay, mi querida Lozano, que cumple años! Me encanta celebrar este cumpleaños contigo, Lydia, hemos pasado muchos momentos juntas y tengo muy buenos recuerdos de ti. Te voy a decir lo que más me gusta: que sigues con esa pasión, que haces todo con el corazón y eso se transmite, tarde a tarde y día a día", le ha dicho García.

El periodista Ximo Rovira, expresentador de Tómbola, programa en el que estuvo con Lozano, ha saludado a su compañera, mientras que Miguel Palomino, el primer jefe de Lydia Lozano, ha comentado sobre ella que "sigues tan joven como la primera vez que viniste a nuestra agencia".

Después de bailar con sus compañeros en el plató, Lozano ha terminado soplando las velas y agradeciendo a todos la sorpresa: "¡Muchas gracias! ¡Me ha encantado!", ha dicho.