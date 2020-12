Kiko Jiménez, acorralado después de que el polígrafo desvele sus infidelidades, se encara con María Patiño

Este sábado, uno de los temas que se trataron en el Deluxe fue el supuesto tórrido encuentro entre Efrén Reyero, Kiko Jiménez e Isa Pantoja. Para ello, el programa organizó un polígrafo que no dejó a Jiménez como una persona muy sincera precisamente.

Aunque al principio el joven se mostrara muy tranquilo, fue cambiando su estado de ánimo a lo largo del formato. Ya al final, se mostró visiblemente tenso e irritable según los colaboradores, tras una interacción por Whatsapp con su novia, Sofía Suescun.

Según fueron saliendo las mentiras de Jiménez en el plató, fue culpando a los propios periodistas. Y, en una de las ocasiones, tuvo un desencuentro muy afortunado con María Patiño, que se encontraba presentando el programa.

"Es acojonante, al final me voy a calentar, ¡ya es un abuso!", dijo Kiko Jiménez, muy alterado. Jiménez iba a explicarse cuando María Patiño decidió preguntar a la excompañera de piso de Isa Pantoja, Kathy Sandoval. Y es que, para Kiko todos estaban en su contra y no le permitían explicarse. "¿No te interesa ahora hablar conmigo, María? ¿Ahora le preguntas a Kathy y me cortas?", increpó Kiko a María, con un tono muy amenazante. "Ya está, esa noche pasó lo que queráis que pasara. Me estáis tocando los cojones", dijo sin miramientos.

Conchita, cualquier día tienes un accidente RT



Me meo. #polibañopic.twitter.com/CI8X26lK0M — Sword (@SwordGH) December 13, 2020

Lejos de amedrentarse, María Patiño le respondió que la que se iba a enfadar era ella, y que tenía "más cojones" que él, unas palabras por las que la periodista se disculpó más adelante. Pero, ¿qué pasó antes de que llegara a ese extremo? El polígrafo desveló que Jiménez mantuvo relaciones con Cristini Couto en el baño de una discoteca, algo que él negó y ella contó con todo lujo de detalles en el programa. Además, Kiko Jiménez habría tenido sexo en varias ocasiones con Isa Pantoja estando con Gloria Camila y mientras empezaba a tontear con Sofía Suescun.