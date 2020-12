El motivo por el que Carlos Lozano decidió abandonar la televisión hace más de un año

Este sábado, Carlos Lozano apareció en el Deluxe para ofrecer una entrevista. Con cameo incluido de Miriam Saavedray continuos ataques a la prensa rosa, el presentados habló del punto en el que se encuentra, de sus proyectos o de lo que considera su "nueva ilusión".

Y es que, aseguró tener muchas ganas de ver por primera vez a una chica a la que conoció por Instagram, veinteañera y con la que habla desde hace un mes. Lydia Lozano no pudo contener la risa al saber que ni siquiera se habían visto en persona, y él argumentó que no habían podido por las restricciones de movilidad, aunque no desveló el lugar de procedencia de la joven.

El presentador, que aseguró que no se le daba nada bien ser colaborador, llevaba más de un año sin aparecer en televisión, desde su gran discusión con Miriam Saavedra. Aunque aseguró haber superado el episodio, se negó a hablar con ella cuando intervino desde el realitySola, lanzó bastantes ataques hacia ella y dio lugar a la duda sobre a qué se dedicaba para ganar dinero.

Lozano dejó claro en varias ocasiones que no quería saber nada de Saavedra ni de nadie vinculado a ella. Y es que, considera que sus episodios con ella habían colaborado en que su imagen en televisión los últimos años no fuera buena ni real. También señaló en varias ocasiones a los medios por no publicar cosas que tenían de ella que habrían perjudicado a la princesa inca.

Ese deterioro de su imagen habría sido, según dijo, el motivo por el que dejó cortar con todo y alejarse de la televisión con la idea de recuperarse.

Ante la pregunta obvia sobre su falta de proyectos en televisión, Lozano se mantuvo en sus trece y aseguró que se trataba de una decisión personal, pues su profesionalidad era intachable, le llamaban continuamente y podría estar donde él quisiera: "Si no trabajo es porque no me hace falta, tengo mi carrera hecha".

Sin embargo, confesó tener ideas en otros ámbitos. Narró que está preparando un guion ambientado en los 80 porque cree que hay que contar cómo se desenvolvía la gente en esos años, e hizo alusión al éxito de Veneno en Estados Unidos. Pero eso no es lo único, pues también comentó que le interesaría volver a ser modelo, por lo que se planteaba hacerse un book e irse a hacer castings a Milán.