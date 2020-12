Wisin responde a Pablo Milanés tras decir que "el reguetón no es música"

El pasado 2019, el cantautor Pablo Milánes dijo: "El reguetón no es música, es recitar cosas groseras". Ahora, uno de los mayores exponentes de este género ha tenido la oportunidad de responder al artista cubano.

Fue el puertorriqueño Juan Luis Morera Luna, más conocido como Wisin, que fue entrevistado en la CNN en español por el presentador Camilo Egaña.

"Te voy a ser muy honesto: siempre que algo va a hacia el éxito va a tener oposición", dijo Wisin.

"Pero nosotros tenemos que practicar la tolerancia. Nosotros no nos podemos molestar por las cosas negativas que nos dicen o no nos gustan. No estamos siendo tolerantes, no estamos aceptando la opinión de cada ser humano", agregó el artista, de 41 años.

"A esta persona (Pablo Milanés) le digo que en el caso de nosotros, mío, el de mi empresa, todo lo que tratamos de hacer es cosas grandes, tratar de evolucionar. Obviamente no todos lo hemos hecho bien, pero siempre tratando de crecer, buscar esa manera de hacer lo correcto, de hacer lo profesional, de trabajar con grandes artistas, no tan solo del género urbano, sino poder fusionar con otros géneros. Esa es nuestra intención", dijo Wisin.

El cantante de Cayey siguió reflexionando: "Pero de una forma o de otra, si a mucha gente no le gusta, pues mira, esperemos que pronto le guste lo que hacemos, todos los días tratamos de hacer cosas diferentes, de evolucionar y de hacerlo bonito, ¿me entiendes? De llevar una energía correcta. Yo creo que hace tanta falta eso en el mundo, ¿verdad? De ser tolerante y poder llevar una energía correcta".

Wisin prosiguió reflexionando: "No importa, tú puedes decir lo que tu quieras y tú puedes opinar de lo que tú quieras, es válido, pero siempre y cuando lo digas de una manera correcta, con respeto. Y es válido, ¿me entiendes?, yo en el caso mío las críticas negativas también las tomo para poder analizar qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal".

"Así que nada. Mis respetos para él (Milanés), esperemos que próximamente cambie de opinión, ¿verdad? y pueda empezar a ver la música y el arte desde otro punto de vista", concluyó