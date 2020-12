Tu horóscopo diario: domingo 13 de diciembre de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 13 de diciembre de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No te va a afectar una crítica porque sabes que esa persona que la hace siempre ha sentido cierta envidia por tus logros o por tu manera de enfocar algo. No lo puedes evitar, cada uno es libre de pensar lo que quiera, así que lo mejor es que no hagas caso alguno.

Tauro

Muchas cosas confluirán hoy para que pases un día perfecto, lleno de calma y tranquilidad y muy a tu aire. Aprovecha para hacer eso que tanto te gusta y que ahora puedes hacer sin prisa y sin que nadie te exija cumplir con ningún tipo de responsabilidad.

Géminis

Has de tener claro hoy que cierta parte de la familia está también ahí aunque tu hayas elegido otro camino y esa es tu elección. Pero aún así debes reflexionar sobre tus obligaciones. Busca el acercamiento con la colaboración de alguna persona del pasado.

Cáncer

Pensarás que es hora de recoger lo sembrado en muchos aspectos y es cierto porque alguien te muestra su afecto y su disposición a estar a tu lado si lo necesitas. Puede que sea alguien a quien conoces poco, o un vecino, pero eso no tiene importancia.

Leo

Tienes un sueño y quieres que se cumpla cuanto antes y vas a poner todo de tu parte para conseguirlo. Pero debes de ser paciente en muchos aspectos y esperar tu oportunidad sin perder la esperanza. Quizá alguien te ofrezca mientras tanto una oportunidad.

Virgo

Te compadeces de alguien que ves que lo está pasando bastante regular y que tiene una situación complicada. Está muy bien que apoyes a esa persona todo lo que puedas ya que la generosidad trae de vuelta generosidad y emociones positivas.

Libra

No lo hagas de una manera brusca, pero hoy tendrás mucha razón si pides respeto para tus decisiones a la familia. Si esa decisión pasa por irte lejos de tu sitio habitual porque crees que tu destino te lleva a ese lugar, debes de seguir tu instinto.

Escorpio

Hay una influencia positiva cerca en el plano espiritual o emocional. Toda esa parte de ti va a estar hoy en alza y serás capaz de aprender lecciones que te llenarán de energía positiva. Hay alguien sabio que te enseña algunas lecciones muy importantes.

Sagitario

Puede que sientas un poco de agotamiento de escuchar malas noticias o un pesimismo generalizado a tu alrededor, pero rendirse a él no es una opción para ti porque tienes muchas cosas que hacer y no puedes perder ni un minuto. Saldrás adelante.

Capricornio

No hagas nada que se salga de lo habitual delante de los demás. Jugar a ser extravagante no va contigo y ahora menos porque alguien podría sentir mucha extrañeza por tu comportamiento y pedirte explicaciones. Ten cuidado con todo eso hoy.

Acuario

Tomaste una decisión hace un tiempo que ahora contemplas como un error. Puede que lo haya sido, pero lo que tienes que hacer es aprender de ese error y no volver a cometerlo. Si te perdonas y empiezas de cero, todo va a fluir mucho mejor.

Piscis

Estarás bastante optimista a pesar de que no vas a poder hacer lo que te apetecía en las fechas que se aproximan, pero empezarás a pensar en cómo sacar el mejor partido de lo que sí puedes hacer. Hay gente que espera tus planes y tus ideas.