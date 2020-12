Pérez Calvo (Cs): "Es bueno que se atenúen restricciones, pero depende de todos que no haya marcha atrás"

Ha recordado que Cs fue el primer partido en Aragón que propuso que se permitiera cuanto antes la apertura en el interior de los locales al tiempo que solicitaba ayudas económicas para estos sectores, por lo que las medidas anunciadas este sábado por el presidente aragonés y la consejera de Sanidad suponen "una buena noticia", ha subrayado.

"Tenemos que estar satisfechos doblemente" porque estas decisiones permitirán paliar los efectos negativos que la pandemia está teniendo en determinados sectores, como la hostelería, el turismo o el sector de la nieve, pero también porque "significa que los indicadores sanitarios permiten tomar estas medidas de flexibilización".

"La toma de estas decisiones no es una cuestión política, no depende de un partido o de otro, o de quien gobierna, sino que debe depender de que las medidas sanitarias funcionen y que la curva y los índices sanitarios nos vayan dando un respiro", ha manifestado el también portavoz del grupo parlamentario de Cs en las Cortes de Aragón. Según el parlamentario, de la conciencia individual y de la actitud colectiva dependerá que en enero "no tengamos de nuevo que lamentarnos".

Pérez Calvo ha advertido de que en Navidad vendrán "días complicados y difíciles", pero es momento de "echar el resto y sacrificarse un poquito más, que tampoco es mucho teniendo en cuenta que cuando empiece la etapa de vacunación las cosas irán volviendo a la normalidad", ha manifestado, para insistir en que "de todos nosotros va a depender que las cifras no empeoren" y que se puedan seguir flexibilizando las medidas.

Este domingo, 13 de diciembre, Cs se sumará de nuevo a la movilización convocada por el sector de la hostelería en Zaragoza, tras asistir el pasado 25 de octubre a la convocatoria celebrada bajo el lema 'SOS Hostelería'.

En la manifestación participarán el líder del partido liberal en Aragón, Daniel Pérez Calvo, y la consejera municipal de Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Zaragoza, Carmen Herrarte.