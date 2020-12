AMA ofrece este domingo un concierto de Navidad en el Palacio de la Paz de Fuengirola

Esta actividad, enmarcada en la programación cultural del mes de diciembre del Ayuntamiento, será con entrada gratuita hasta completar aforo. Previamente, los asistentes deberán descargar un formulario de la página web municipal y entregarlo rellenado antes de acceder al espacio.

Tal y como ha indicado en una nota el edil de Cultura, Rodrigo Romero, la agrupación está formada por un total de 62 músicos aunque, con motivo de la pandemia, sólo se subirán al escenario 38 componentes, algunos de ellos, apenas niños de siete años.

Para esta actuación se combinarán tanto piezas musicales navideñas como interpretaciones de grandes clásicos del cine como la pieza central de la BSO de El Rey León o 'Can You Feel The love Tonight', también de Disney.

AMA es una asociación musical sin ánimo de lucro que está en activo desde el año 2012. El colectivo tiene la sede en el CEIP Andalucía, y está integrada por cualquier persona que quiera participar. Actualmente, la agrupación actúa como banda sinfónica y está compuesta por 92 integrantes, aunque se distribuyen en el escenario de manera variable, dependiendo de las características de cada concierto.