Puig insiste en un seguimiento "claro" del cierre perimetral de la Comunitat "más allá de la persona que lo infrinja"

Así se ha manifestado Puig este sábado en declaraciones a los medios en Benidorm (Alicante). El 'president' ha señalado que "no se trata de enfocar a un grupo de personas, sino de garantizar el cierre perimetral" de la Comunitat.

Este viernes, la vicepresidenta portavoz de la Generalitat, Mónica Oltra, anunció que Puig ha pedido al Gobierno que garantice el cierre perimetral de la Comunitat, que "está cerrada para todo el mundo, migrante o no migrante, al menos hasta mediados de enero". En la rueda de prensa tras el pleno del Consell, preguntada por la llegada de migrantes desde Canarias, Oltra pidió "no convertir esto en un problema" y puntualizó que "aun no se ha producido una llegada organizada" de migrantes desde Canarias aunque hayan llegado vuelos.

En este sentido, Puig ha insistido este sábado en que "se debe garantizar el cierre perimetral más allá de quién sea la persona que venga" y ha remarcado que "estamos aún en el centro de la pandemia". "Tenemos noticias esperanzadoras, soñamos con la llegada de las vacunas, pero hasta que eso suceda vamos a tener meses muy duros y unas navidades diferentes, por lo que tenemos que cumplir con aquello que nos han dicho las autoridades sanitarias", ha declarado. Por ello, ha pedido a todas las instituciones públicas que "cumplan con la perimetración" de la Comunitat.

Preguntado por la denuncia del sindicato de policía Jupol, que ha pedido investigar los controles realizados en el aeropuerto de Manises (Valencia) para identificar a posibles migrantes procedentes de las Islas Canarias, Puig ha señalado que "no tiene conocimiento" de la misma y ha garantizado que "actuamos siempre de acuerdo con las normas legales".

El jefe del Consell ha subrayado que "más allá de la confrontación, cada institución ha de cumplir con su misión", por lo que ha defendido la necesidad de "realizar un seguimiento claro de la perimetración, más allá de quienes sean las personas que lo infrinjan". Puig ha asegurado que con ello "no se hace ningún guiño al racismo". "Estamos muy lejos de eso", ha añadido.

Finalmente, ha reivindicado que "hay que abordar el problema de la inmigración" y ha remarcado que Europa "tiene un papel fundamental" y que la Comunitat "está dispuesta a cooperar".