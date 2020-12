Ibai Llanos acepta el reto de Frank Cuesta de pasar unos días en la selva: "El bautizo es una mordedura de serpiente"

El televisivo herpetólogo Frank Cuesta y el famoso creador de contenido Ibai Llanos han protagonizado en los últimos días un cruce de opiniones plasmado en una serie de vídeos, que han terminado con el presentador de Wild Franklanzando un reto que Ibai Llanos ha aceptado: pasar con él unos días en la selva de Tailandia.

Todo comenzó cuando Ibai Llanos publicó el pasado miércoles un vídeo de reacciones titulado Serpiente le muerde 12 veces y le da igual, en el que comentaba entre bromas las aventuras de Frank Cuesta mientras intentaba sacar una serpiente de una habitación.

El vídeo, que acumula en Youtube más de 2,3 millones de visualizaciones, no pasó desapercibido para Cuesta, que este viernes publicó en su canal un vídeo de respuesta titulado Mensaje para Ibai Llanos...y una cobra conductora.

"Ibai, Ibai, Ibai... Creías que no te iba a contestar, ¿eh?", ha comenzado diciendo el presentador de Wild Frank. "He visto que últimamente estás comentando vídeos que hacemos aquí, y has tenido los cojonazos de decir que te gustaría venir aquí, estar con los bichos, ayudar, ver cómo se siente durante una semana, que te gustaría ir a la selva... Pues bien, oficialmente quedas invitado", le ha ofrecido Cuesta.

La invitación incluye, tal y como ha enumerado el popular presentador, "estar con los bichos, limpiar mierda, currar con nosotros, ir a la selva, ver algún bicho por allí, sentir la aventura... Oficialmente quedas invitado", ha insistido.

No obstante, Cuesta le ha lanzado una advertencia al streamer: "Aquí el bautizo es una mordedura de serpiente". En este sentido, ha recordado las palabras de Ibai Llanos en las que decía que nunca le mordería una serpiente, y ha sido contundente: "No. Te va a morder. Vamos a intentar que no tenga mucho veneno, pero ese es el bautizo, lo vas a sentir, vas a pegar doce gritos, como una nenaza, pero vas a tener que sentirlo".

Respecto a la invitación, Cuesta ha reconocido que de entrada "no es muy atractiva", pero acto seguido ha comenzado a poner sobre la mesa varios botes de Nocilla y Cola Cao. "¿Qué? Ahora hay más huevos, ¿no? Pues venga, en cuanto se pueda, invitado estás", le ha retado.

La invitación por parte de Frank Cuesta ha tenido su respuesta en un nuevo vídeo de Ibai Llanos, en el que ha reaccionado con sorpresa: "Aunque ahora me veáis que soy un ser muy tecnológico y con las redes sociales, yo soy bastante de pueblo, por lo general", ha indicado. "Me he criado todos los veranos en un caserío, siempre he estado con muchos animales. De hecho, he montado a caballo. Ahora no monto en un caballo para no matarlo", ha bromeado a continuación.

Ante la advertencia de Cuesta de que probablemente le vaya a morder una serpiente, Llanos ha reconocido que no le gustaría: "No es agradable, la verdad".

Pese a todo, el streamer ha aceptado la propuesta de Cuesta de irse a Tailandia. "Yo lo dije en serio, a mí me gustaría vivir esa experiencia. Yo me comprometo a ir, y me gustaría que vosotros viviérais la experiencia en base a vídeos grabados, como hace él. Yo acepto la invitación, a mí me apetece", ha concluido Llanos.