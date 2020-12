Ciudad Real no renuncia a una Pandorga adaptada a las restricciones y estrenando Interés Turístico Nacional en 2021

En entrevista con Europa Press, Zamora ha señalado en todo caso que de cara a julio de 2021 ve difícil poder recuperar una Pandorga tradicional. Así, aunque se intentará mantener los eventos más importantes, es "complicado" que puedan volver a reunirse 15.000 personas en la Plaza Mayor, afrontar la 'zurra' como siempre se ha hecho o celebrar el concurso de 'limoná'.

En cambio, ha asegurado que se venderá desde Turismo durante todo el año como ya se ha hecho en años anteriores y se intentará hacer la promoción de la fiesta que permita la pandemia.

Es consciente que recibir la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2021 "sería muy difícil pero no imposible" aunque durante 2020 no se haya podido hacer todo el trabajo necesario, pero defiende que no van a escatimar "ni un solo esfuerzo" para que esa declaración venga "cuanto antes" después de "mucho tiempo peleando".

2021 VOLVERÁ A SER EL AÑO DEL VI CENTENARIO

Otro evento que se ha visto alterado por la crisis del coronavirus ha sido la celebración del VI Centenario de Ciudad Real. Según Zamora esta efeméride para la que había programados numerosos eventos y actividades durante 2020 se seguirá celebrando en 2021, adaptándose a las circunstancias de la pandemia.

"Confío que en la primavera podamos hacer cosas si las condiciones sanitarias lo permitan o en el verano" ya que, según la alcaldesa, la celebración no se da por terminada y "2021 volverá a ser el año del IV Centenario de Ciudad Real".