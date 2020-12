El enfermo de Covid español cuya imagen ha llegado a 'The New York Times': "Fue volver a sentirme vivo"

La imagen de un paciente de coronavirus viendo el mar desde su camilla junto a sus enfermeras, se ha convertido en una de las más emblemáticas de 2020, según The New York Times, que ha hecho una recopilación de las más representativas de este año.

Se trata de Francisco España, de 57 años, que tras más de 50 días ingresado por Covid-19 en la UCI del hospital del Mar de Barcelona sintió los rayos del sol y la brisa golpeando su piel, y pudo empaparse del mar frente a él.

"No recuerdo nada de los 52 días que pasé en la UCI. Era como si la mente se me desconectara y estuviera sumido en un sueño, no recuerdo absolutamente nada". ha contado en Cuatro al día sobre su experiencia en dicha unidad, aunque sí tiene algún recuerdo sobre su salida del hospital para ver el mar.

España explica que "era parte como de un sueño. Me cuentan cosas que hacía en la UCI que me parecen increíbles", y que en el momento de su salida al paseo marítimo ya había superado la Covid-19 y había dado negativo en los test. Además, ha revelado que para él ver el mar fue "una desconexión" y "salir un poco del encierro, de una especie de cárcel en la que estaba entre cuatro paredes".

"Sentir el aire, el sol, fue gratificante, aunque yo estaba como una nube, no sé si por el efecto de la medicación. Recuerdo perfectamente volver a sentir el aire, el aire cálido, la brisa marina. Fue volver a sentirme vivo", ha asegurado.

Ahora, el protagonista de esta bonita escena continúa su proceso de recuperación en un centro sociosanitario, ya que tras su estancia de larga duración en la UCI "se me formaron unas úlceras en la espalda que me están acabando de curar", aunque ha confirmado que "el alta hospitalaria está cerca".

España ha señalado que lo que ahora quiere es "vivir. Disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, como puede ser tomarme un café con los amigos o dar un paseo por la playa". "Vivir, simplemente, no tengo grandes proyectos, ese es el mío", ha finalizado.

Medidas de humanización

La enfermera de la UCI del hospital del Mar Àngela García explicó que este hecho se debe fundamentalmente a unas medidas de humanización que se implementaron hace más de un año: "Esto no busca cumplir sus deseos. Es un tratamiento, como poner un antibiótico, para mejorar el estado del paciente, sobre todo, el físico y el mental, que son igual de importantes que todo lo demás. Ven el mar, el sol, la gente, que todo sigue... Les da muchas energías".

García contó entonces que se traslada al paciente como si fuese un traslado habitual, llevando los drenajes, el monitor o incluso el ventilador, si fuera necesario. Además, este gesto no solo da fuerzas a los enfermos, sino también a los propios sanitarios. "Solemos ser cuatro y, si el servicio está muy bien, salimos alguno más porque es muy placentero para nosotros. Nunca hemos tenido ningún problema ni hemos tenido que usar el material de emergencias", aseguró.