El testimonio de un joven en plena pandemia: "Mi padrino ha muerto por coronavirus; se pasa y a tomar por culo"

El programa Equipo de Investigación ha tratado este viernes el problema de las fiestas ilegales en plena pandemia de coronavirus. Para ello, ha mostrado algunos de estos encuentros, botellones multitudinarios que han tenido consecuencias, no solo a nivel sanitario o para los negocios de la zona, sino también en el inicio del curso de algunas universidades.

Las cámaras del programa de La Sexta se han trasladado hasta el Parque Oeste, en Madrid, donde un numeroso grupo de jóvenes se reúne para hacer un botellón multitudinario en plena segunda ola de la pandemia. Siguiendo el rastro de jóvenes con bolsas de plástico en las que llevaban bebidas alcohólicas, el programa ha mostrado la reacción de algunos de ellos ante la crisis sanitaria.

"Ah, no, ahora nos vamos a casa", se justificaron cuando la periodista se identificó como reportera de Equipo de Investigación. "Pero sois más de seis personas", le respondió la periodista, a lo que uno de los jóvenes respondió: "Es en una casa. Mejor en una casa que en la calle", indicó.

Ante la pregunta de cómo estaban viviendo la pandemia, uno aseguró: "Como que yo no entiendo esa vaina del Covid, ¿sabes? Viendo la tele no sabes si creer o no, ¿me entiendes?", comentó, mientras que su amigo le apoyaba en sus palabras: "Ya, tienes razón".

Durante la grabación, las cámaras captan el momento de la llegada de la Policía y cómo este numeroso grupo de personas huye en dirección contraria para evitar ser multados. Pese a ello, "la presencia policial no frena la noche de fiesta", indica Gloria Serra, la conductora del programa.

En otro momento del reportaje, las cámaras se acercan a una zona de bares en las que los jóvenes se encuentran sin respetar la distancia de seguridad y algunos de ellos no llevan mascarillas. "¿No tienen miedo a contagiaros del virus?", les ha preguntado la reportera a otro par de jóvenes que paseaba por el lugar.

"Mira, yo te voy a decir: ¿El Covid está mal? Sí. ¿Las fiestas están mal? Sí y tal, pero... tú ponte a pensar un poquito más. ¿Tú crees que es verdad? A mí no me han dado ninguna prueba de gente que se ha muerto", ha dicho uno de ellos.

En ese momento, su amigo le ha interrumpido: "Eh, mi padrino ha muerto por el Covid (...) y bueno, no pasa nada, ¿sabes? Ya está. Se pasa y a tomar por culo".

Tras estas declaraciones, ambos han sostenido que no les da miedo el coronavirus y seguirán saliendo de fiesta: "Aquí siempre, la fiesta siempre va a estar", han concluido.