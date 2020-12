IU pide al alcalde que abra para los vecinos de Alcolea el pabellón deportivo de la barriada

En este sentido y en una nota, IU ha afirmado que "esta circunstancia pone de manifiesto la forma de gobernar que tiene el alcalde y su equipo de gobierno", basada en "atender a una minoría y olvidar a la inmensa mayoría", así como "no escuchar y dar respuesta a las demandas de las barriadas periféricas, las cuales vuelven a ser consideradas como barrios de segunda o tercera categoría".

Desde el grupo municipal y desde la dirección local de IU han querido "dejar claro" que "no estamos en contra de que haya clubes deportivos que estén utilizando las instalaciones", si no de que "haya un trato desigual en el uso de las mismas y de que los vecinos de ese barrio no puedan practicar deporte en ellas".