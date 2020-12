Los Reyes felicitan la Navidad con una instantánea de sus hijas en Asturias y una tarjeta de los eméritos

Repiten así la tradición de los últimos años al optar por felicitaciones vinculadas a viajes realizados a Asturias. Así, el pasado año eligieron una tarjeta en la que figuraba una fotografía en la que Felipe y Letizia posaban junto a sus hijas, Leonor y Sofía, en Asiegu, el 'pueblo ejemplar' de ese año, y el previo usaron una foto de los lagos de Covadonga.

Las tarjetas, que pueden verse en la web de la Casa del Rey, van acompañadas de un mensaje firmado por los Reyes, la heredera de la Corona y la Infanta Sofía, tanto en castellano como en inglés.

"Que esta Navidad nos traiga un Año Nuevo 2021 especialmente lleno de esperanza. May this Christmas bring us a specially hopeful New Year 2021. Con nuestros mejores deseos", reza el texto.

TARJETA DE LOS REYES EMÉRITOS

La felicitación mantiene la tradición de incluir otra tarjeta con un mensaje de los Reyes eméritos, Don Juan Carlos y Doña Sofía, a pesar de la polémica por la situación del padre del monarca, quien se encuentra en Emiratos Árabes desde el pasado mes de agosto en medio de noticias sobre su deseo de volver a España. En este caso, la tarjeta de los Reyes eméritos no incluye ninguna fotografía.

Los Reyes eméritos únicamente firman una tarjeta con el mensaje 'Felices Fiestas y Año Nuevo 2021' y recurren, como ya hicieron tradicionalmente antes de la abdicación, a una obra de arte religioso, en concreto, el Retablo de la Natividad de Juan Correa de Vivar.