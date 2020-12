Roquetas de Mar aprueba su presupuesto para 2021 con los votos del PP y el apoyo de los tres no adscritos

El Pleno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería) ha aprobado este viernes sus presupuestos municipales para 2021 con el apoyo de los concejales del equipo de gobierno, conformado por once ediles del PP y otros dos no adscritos anteriormente pertenecientes a Vox, a los que se ha unido el voto favorable de la también edil no adscrita exmiembro de Cs Lourdes Ramos, quien no ha intervenido durante el debate.