Naix EscolaLAB, el laboratori de projectes en valencià

Aquest laboratori de projectes en valencià permetrà que entitats, grups de persones, associacions o persones individuals presenten el seu projecte i intentar aconseguir finançament perquè prosperen les seues iniciatives, explica l'entitat en un comunicat.

Segons el president d'Escola Valenciana, Natxo Badenes, "amb aquesta plataforma, Escola Valenciana vol ser promotora de projectes innovadors en valencià, ja siguen culturals, musicals, audiovisuals, socials".

A més, "perquè puguen ser possibles, oferirem el nostre assessorament i la nostra experiència logística perquè els projectes seleccionats puguen tirar endavant amb les màximes garanties d'èxit", ha agregat.

EscolaLAB s'ha presentat amb un vídeo promocional protagonitzat per la presentadora Nerea San Félix. "Que vols impulsar una trobada en la teua comarca? Puja-ho a EscolaLAB. Que vols organitzar una trobada de muixerangues en el teu poble? Puja-ho a EscolaLAB", diu San Félix al vídeo.

EscolaLAB també apel·la a les persones que, sense tindre idees, estan cansades de veure com en altres llengües es desenvolupen projectes interessants. Amb EscolaLAB "podràs ajudar a finançar projectes innovadors i en valencià sabent que tot els teus diners van a la idea", subratllen des d'Escola Valenciana.

Aquest divendres s'inicia la crida a projectes que poden presentar-se en el web escolalab.org i que s'avaluaran per part Escola Valenciana. A partir de març del 2021 es presentaran els projectes inicials seleccionats.

UNA PLATAFORMA AMB EL SUPORT DE VERKAMI

Amb EscolaLAB, que compta amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i el suport de la plataforma Verkami, Escola Valenciana vol oferir ajuda i donar suport a les idees que no veuen la llum mai per falta de suport, estructura o finançament.

EscolaLAB no és una plataforma de micromecenatge a l'ús. Un dels seus avantatges respecte a la resta és que les propostes seleccionades tindran un termini de fins a tres mesos per a aconseguir l'objectiu de finançament. A més, sense cap cobrament de comissió per part d'Escola Valenciana.