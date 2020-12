El pianista Óscar Oliver interpreta Beethoven demà en l'Almodí

Oliver interpretarà les exigents sonates per a piano nº 8 "Patética", la nº 23 "Apassionata" i la nº 25 "Alla tedesca", així com l'Andante per a piano "Andante favor".

La regidora de Cultura i presidenta del Palau, Gloria Tello, ha recordat respecte al concert de demà que "comencem la recta final de la integral d'aquestes sonates per a piano de Beethoven, que només s'han tocat una vegada en la història del Palau i que ara, després de 33 anys, estem gaudint de nou en un lloc tan especial com és l'Almodí i de la mà dels nostres grans concertistes".