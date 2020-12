La Rinconada insta a la Junta a defender el empleo de la plantilla de la firma aeronáutica Aernnova

Acompañado de la delegada municipal de Empleo, Raquel Vega, se ha reunido con representantes del comité de empresa de Aernnova Tier 1, ubicada en Aerópolis. La plantilla se encuentra en huelga indefinida desde el miércoles ante el ERE extintivo anunciado para aproximadamente el 46 por ciento de la factoría, detalla en un comunicado.

Ese anuncio supondría el despido de en torno a 90 trabajadores. En la jornada estuvieron presentes los secretarios generales de UGT y CCOO, Juan Bautista Ginés y Alfonso Vidán, respectivamente, junto a otros representantes de ambas organizaciones sindicales, entre los que se encontraban Manuel Ponce, secretario general de FICA-UGT Sevilla, y Juan Antonio Caravaca, secretario general del Sindicato Provincial de Industria de CC.OO.

El regidor ha compartido con ambos sindicatos que "no existen argumentos creíbles para adoptar medidas sociolaborales traumáticas en Aernnova y que la pandemia no puede ser la coartada para acometer despidos estructurales que no se sostienen en un escenario de apoyo público". "Nos parece coherente la posición de los trabajadores y que se defienda que ante los problemas derivados de la Covid se adopten nuevas medidas de urgencia y coyunturales".

"No se puede usar una foto fija del momento actual sin tener en cuenta la evolución sanitaria de 2021 o la repercusión, por ejemplo, de la vacuna en la recuperación del tráfico aéreo y el turismo". "Y ello sin olvidar los acuerdos alcanzados por parte del Gobierno con Airbus", que implican "la consideración estratégica del sector aeronáutico, con un Plan Tecnológico Aeronáutico (PTA), nuevas líneas de ayudas públicas, más carga de trabajo para recuperar la actividad aeronáutica y aeroespacial e iniciativas en programas de defensa", ha afirmado Fernández.

Por otro lado, Fernández ha reclamado a la Junta de Andalucía "más implicación en la defensa de la industria aeronáutica". Un sector emblemático, estratégico y "tractor de nuestra economía que no podemos consentir que se debilite progresivamente o se desmantele empresa a empresa", ha añadido.

Por último, el alcalde ha mostrado su apoyo a la plantilla de Aernnova y del conjunto de la industria auxiliar aeronáutica que en estas semanas comparten la exposición "a incertidumbre y turbulencias sociolaborales" y ha anunciado que el equipo de gobierno elevará al próximo Pleno una resolución de respaldo institucional al conjunto de los trabajadores.