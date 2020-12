València obri el primer carril ‘bus-bici’ de la ciutat

El primer tram del primer carril EMT-Taxi amb un augment d'amplària per a circulació ciclista de València ja està operatiu, entre el carrer Doctor Peset Cervera i l'avinguda Pius XII, en sentit nord. L'obertura d'aquest nou eix ciclable de 1.700 metres, que és la distància existent entre la plaça d'Espanya i Nuevo Centro, a través de les grans vies de Ramón y Cajal i de Ferran el Catòlic i el pont de Les Glòries Valencianes, es realitzarà gradualment i es completarà en els pròxims dies.

El regidor delegat de Mobilitat, Giuseppe Grezzi, ha explicat que “és la primera vegada que s'habilita a la ciutat un carril d'aquestes característiques, amb un augment d’amplària per a circulació ciclista”, i ha aclarit que “encara que la seua operativitat és senzilla, el Servici de Mobilitat ha facilitat claus per al seu funcionament”.

Així, segons ha detallat el regidor, per aquest carril (carril Bus-Bici) poden circular i realitzar parades exclusivament els autobusos d'EMT i Metrobus, els taxis, les persones que circulen per ell amb bicicleta, i els Vehicles de Mobilitat Personal (VMP), sempre en sentit del trànsit.

D'altra banda, ha continuat l'edil, “aquest carril, que té l'amplària suficient per a la convivència d'aquests usuaris, disposa d'una banda roja per la qual poden circular exclusivament bicicletes i els VMP per a donar-los una protecció afegida (encara que poden disposar de la resta del carril tant per a circular com per a realitzar les maniobres convenients per a dirigir-se a la seua destinació, facilitant en la mesura que siga possible l'avançament dels autobusos)”. “Aquesta banda, no obstant això, podrà ser depassada pels taxis per a la pujada i baixada dels seus clients”, ha aclarit Grezzi.

Pel que respecta als autobusos escolars, aquests només podran accedir al carril per a realitzar la parada de pujada i baixada de viatgers, abandonant-lo immediatament. I, en general, els vehicles que tenen permés circular pel carril Bus-Bici podran eixir d'aquest per a realitzar maniobres necessàries. Si bé, al contrari, com en la resta de la ciutat, motocicletes, cotxes i altres vehicles privats utilitzaran exclusivament la resta de la via, no podent envair el carril excepte per a entrar i eixir de guals o en els voltants d'un gir autoritzat a la dreta.

“En el cas d'aquests girs permesos a la dreta des de la via en la qual es troba el carril Bus-Bici, la prioritat de pas és dels qui circulen per dins del carril. La resta de vehicles que circulen per fora del mateix hauran de cedir-los el pas abans de completar la maniobra de gir”, ha indicat el regidor, qui ha recordat que en les vies en les quals s'instal·len carrils Bus-Bici s'han habilitat espais avançats a la línia de detenció dels vehicles motoritzats per a ús de persones amb bici, de cara a afavorir els girs a esquerra d'estes últimes. “Eixos espais de detenció avançats no podran ser envaïts ni utilitzats per la resta de vehicles”, ha afegit.

Al marge d'això, Giuseppe Grezzi ha apuntat que, “com sempre, els vehicles de transport adaptat podran continuar realitzant parades en les condicions previstes en l'article 73.6 de l'Ordenança de Mobilitat de l'Ajuntament de València”, i ha ressaltat que “la posada en marxa d'aquest eix ciclable en una gran artèria del sud de la ciutat és una bona notícia de València, perquè suposa el primer gran avanç en la consecució de l'objectiu que en tota la ciutat totes les veïnes i veïns puguen tindre les mateixes oportunitats per a poder desplaçar-se de manera sostenible”, ha apuntat.

A més, ha conclòs, “aquesta actuació, nascuda dels pressupostos participatius Decidim VLC 2018, suposa un abans i un després no només pel benefici que genera a les persones que podran triar desplaçar-se per ella amb bicicleta o VMP, sinó també als milers i milers que ja es desplacen per ací diàriament en transport públic i que deixaran de patir els estacionaments i parades no autoritzades que es produïen amb freqüència en el carril, entorpint la circulació. Amb el nou carril els autobusos i taxis, i tots els seus viatgers, podran gaudir d'una velocitat comercial més regular”.

Obertura per trams

Tot l'eix d’aquesta actuació, adjudicada per 249.668,32 euros més IVA a Senyalitzacions i Obres Fernández SL (dels quals 130.826,00 € han sigut sufragats per l'IVACE amb el suport financer de la Unió Europea a través dels fons FEDER), s'anirà obrint per trams.

Les obres van començar el passat 1 de setembre i aquest divendres s'ha obert el tram entre el carrer Doctor Peset Cervera i Pius XII en sentit nord; i a aquest li seguirà dilluns que ve el comprés entre els carrers Cuenca i Doctor Peset Cervera, per a progressivament continuar connectant amb altres carrils bicis o cicle-carrers fins a completar l'obertura, sempre abans del 22 de desembre.