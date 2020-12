La Generalitat concedeix 2,7 milions d'euros a 53 municipis per a projectes contra el canvi climàtic

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicat aquest divendres la resolució de les ajudes, les primeres de la Direcció general de Canvi Climàtic, que financen principalment iniciatives de mobilitat sostenible com a punts de recarrega, renovació elèctrica de la flota de vehicles o ampliació del servici municipal de préstecs de bicicletes, entre uns altres, i eficiència energètica com per exemple la instal·lació d'energia renovable en els edificis públics o l'enllumenat de baix consum.