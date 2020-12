Lo que puedes y no puedes hacer una vez te hayas vacunado contra el coronavirus

La vacuna contra el coronavirus está ya empezando a aplicarse en algunos lugares del mundo y su distribución global es inminente. Pero, una vez nos la hayamos puesto, ¿podemos hacer vida normal? ¿podremos dejar de usar mascarilla? ¿juntarnos con nuestros seres queridos?

Algunas de estas dudas las responde Debra Goff, farmacéutica de enfermedades infecciosas del Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio, en declaraciones a Business Insider.

"Creo que la percepción de la gente es que te pones la vacuna y estás a salvo, y finalmente podemos dejar de llevar mascarilla y guardar el distanciamiento social y esas cosas, pero eso no es la realidad", dijo Goff.

"Una vacuna es el primer paso para ayudarnos a volver a la normalidad anterior a la Covid-19. No es el fin definitivo", dijo.

Una de las primeras cosas que puedes hacer es empezar a planear tu futuro. Los expertos creen que para la primavera, más en concreto para mayo, la vida será más parecida a lo normal. Eso sí, en esa época habrá que seguir llevando mascarilla en las reuniones.

El doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, dijo que hace falta que entre el 75 y el 85% de la población se vacune para acabar con el virus.

Fauci, junto a Bill Gates y la actriz Rashida Jones, reveló en un podcast hace unas semanas que la vida no será 100% normal hasta que todos los países haya alcanzado este nivel de inmunidad colectiva.

"Si tenemos la enfermedad en otras partes del mundo, no me queda claro que podamos regresar y hacer grandes eventos deportivos o abrir los bares porque, como Australia o Corea del Sur, el riesgo de reinfección se avecina. Así que mientras esté en el mundo, no estoy seguro de que volvamos completamente a la normalidad", dijo Bill Gates.

Otro motivo para no dejar de usar la mascarilla es que no se sabe si la vacuna protege a las personas de contraer el virus de manera asintomáticas y convertirse en propagadores silenciosos. Por ahora, las vacunas como la de Pfizer o la de Moderna solamente protegen a las personas de enfermar gravemente a causa de la Covid-19. Por eso, y "por el bien de su prójimo, debe continuar usando la mascarilla y mantener la distancia física", dijo Goff.

Otra razón para hacerlo es que, como ocurre en el caso de Pfizer, se necesitan entre 10 a 12 días después de recibir la primera dosis de la vacuna para que ésta sea efectiva contra el coronavirus. Incluso entonces, solo tiene un 52%. La vacuna no alcanza su eficacia total (alrededor del 95%) hasta después de la segunda dosis, que se administra aproximadamente tres o cuatro semanas después de la primera.

Además, las vacunas no son 100% efectivas, por lo que existe una pequeña posibilidad de que aún pueda contraer la Covid-19 después de recibir ambas dosis de la inyección.

Una vez vacunado, sí puedes cuidar a una persona con coronavirus. Es el motivo por el que los trabajadores de la salud se encuentran entre los primeros de la lista cuando se trata de recibir la vacuna: están cuidando a los pacientes con Covid-19 y necesitan protegerse.

Si una persona está vacunada y alguien en su hogar tiene la enfermedad, el vacunado podrá llevarle comida y bebida, controlar su temperatura e incluso hacerle compañía, recoge Business Insider.

Una vez vacunado, si sigue usando mascarilla y se lava las manos con frecuencia, la posibilidad de que se contagie es muy pequeña.

"Casi llegamos, pero aún no hemos cruzado la línea de meta"

En cambio, se desaconseja entrar en bares o mezclarse con amplios grupos de gente incluso si está vacunado, principalmente porque esta persona podría estar transmitiendo el virus sin saberlo a otras personas que no están vacunadas. Lo que se está investigando ahora es si la vacuna protege contra la transmisión.

"Entre ahora y enero, vamos a saber mucho más. Cada día es una nueva experiencia de aprendizaje. Casi llegamos, pero no hemos cruzado la línea de meta", dice Debra Goff.

Mientras tanto, dejar de usar la mascarilla en lugares cerrados sigue siendo arriesgado, aun estando vacunados. No será hasta que la persona vacunada y todos los que lo rodean hayan recibido ambas dosis de la vacuna y hayan esperado las dos semanas que ahora se cree que se necesitan para alcanzar la eficacia total (aunque ese período podría cambiar), cuando podamos empezar a desenvolvernos como antes de la pandemia.

Debra Goff cree que es inevitable que el uso generalizado de la mascarilla decaiga, aunque cree que la pandemia ha hecho que estos accesorios sean más aceptables socialmente para las personas inmunodeprimidas o susceptibles a enfermedades virales. "Eso es algo bueno", concluyó.