La tasa de incidencia del Covid-19 cae a cifras de junio en la Región de Murcia

Así lo ha anunciado este viernes en rueda de prensa el portavoz técnico del Comité de Seguimiento Covid-19, Jaime Pérez, quien ha explicado que la situación sanitaria de la Región de Murcia continúa mejorando en líneas generales, con una tasa de positividad del 0,67%.

"Si seguimos así, iremos retomando la actividad quirúrgica en nuestros hospitales, las listas de espera, la recuperación de las consultas externas, los seguimientos de los programas del cáncer y otras enfermedades, y el funcionamiento normal de nuestros centros de salud", ha dicho Pérez.

En este punto, ha informado de que la actividad se irá retomando "en función de cómo cada centro sanitario se vea aliviado en la carga asistencial por el Covid", al tiempo que ha aclarado que servicios como el de teleasistencia continuará en funcionamiento mientras no se dé por concluida la pandemia.

No obstante, ha vuelto a poner el acento en las localidades del Mar Menor, donde el descenso de contagios "no ha sido tan pronunciado como en el resto de las localidades", por lo que Salud actúa 'in situ' con cribados en empresas del sector hortofrutícola donde se han producido brotes.

ESFUERZO "ADICIONAL"

Asimismo, el portavoz técnico del Comité Covid ha explicado que la situación seguirá siendo favorable si la sociedad hace "un esfuerzo de contención adicional" esta Navidad. Así, se ha referido a la necesidad de respetar el cumplimiento de las medidas sanitarias, también en el interior de bares y restaurantes, donde -ha recordado- es obligatorio el uso de mascarilla salvo en el momento de la ingesta.