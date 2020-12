Revilla apunta al 10 de enero para que empiece la vacunación contra la Covid

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha apuntado este viernes que la vacunación contra la Covid-19 empezará el 10 de enero y, hasta entonces, ha vuelto a apelar a la responsabilidad de los ciudadanos para reducir los contagios en la región, que ha advertido de que están bajando "pero muy lentamente".

"Hasta que tengamos, a partir del día 10, que calculo que empezarán a pinchar a la gente (...), para llegar, según me dice el presidente (Pedro Sánchez) a tener a 22 millones de vacunados en el mes de junio; hasta ese momento la única vacuna somos nosotros", ha señalado Revilla a preguntas de los periodistas sobre la aplicación de las restricciones frente a la Covid-19 en Cantabria.

"Pido por favor que seamos nosotros ahora los que nos cuidemos, no hay policías suficientes para controlar a todos. Seamos nosotros mismos los que denunciemos a quien no cumple las normas", ha interpelado Revilla a la ciudadanía, a quien ha hecho un llamamiento a evitar aglomeraciones en las calles, "lo que es una bomba".

"Si la vacunación empieza en enero, que os adelanto ya que comenzará el día 10, según mis cálculos, esta será la primera y última Navidad que pasaremos con el riesgo del contagio del coronavirus, así que no pasa nada si, por un año, no pasamos unas navidades como las demás. Por favor, evitemos las aglomeraciones, guardemos las distancias y hagamos todo lo posible para que en enero no se colapse el sistema sanitario", expresó el jueves el presidente de Cantabria en una entrevista en el programa Cuatro al Día.