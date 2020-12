Inalámbricos, resistentes al agua, con cancelación de ruido y con una rebaja del 41%: ¿dirás que no a estos auriculares?

El bluetooth ha entrado por la puerta grande en el sector de los auriculares, y es innegable que lo de no llevar cables alrededor del cuerpo ha aumentado la comodidad del usuario y le ha otorgado mayor independencia. Y aunque ambas mejoras son visibles en el ritmo cotidiano, lo son todavía más aún en el sector deportivo, donde los auriculares inalámbricos ganan por goleada.

Pero no solo la eliminación de cables es un factor determinante para un deportista a la hora de escoger unos auriculares, también lo son su resistencia al agua, para que ni el clima ni el sudor puedan ser un problema, la sujeción, que garantice que no puedan perderse durante un entrenamiento intensivo, una duración de batería deseable, para no quedarte sin música a mitad del entrenamiento, o la posibilidad de ponerlos en modo 'cancelación de ruido' para maximizar la concentración o la opción always aware, que permite la entrada de sonido ambiental para escuchar también lo que sucede en tu entorno maximizando la seguridad.

Y todas estas prestaciones están presentes en los BackBeat Fit 3100 de Plantronics. Y, si necesitas una razón más, aquí está: puedes encontrarlos en Amazon con un 41% de descuento, que deja su precio habitual de 153,51 euros, en 89,99.

BackBeat Fit 3100 de Plantronics

Están disponibles en el marketplace en dos colores, gris, y negro, como los de la foto, y ambos modelos mantienen el descuento del 41%. Su uso puede alargarse durante cinco horas de forma continua y, como suelen hacerlo este tipo de modelos de auriculares, incluyen también su estuche de carga portátil, con el que pueden durar hasta 10 horas adicionales.

BackBeat Fit 3100 de Plantronics Amazon

