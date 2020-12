Els busos llançadora entre València i les àrees industrials de Paterna estaran en servici la primera setmana de gener

Així ho ha anunciat conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, durant la seua vista al Polígon Font del Pitxer de Paterna, on ha explicat que aquestes zones, en les quals treballen 45.000 persones "estaran unides a València a partir de la primera setmana de gener amb un servici d'autobusos llançadores impulsat per la Generalitat, a través de l'Autoritat de Transport Metropolità de València".

La línia València-Parc Tecnològic-l'Andana tindrà un temps de recorregut total de 32 minuts, amb la primera parada en el Parc Tecnològic, 15 minuts després de la seua eixida. Té quatre expedicions d'anada i cinc de tornada per a poder coordinar-se amb l'inici i final del torn laboral.

Aquest servici es complementa amb el ja existent que uneix l'estació d'Empalme d'FGV amb el Parc Tecnològic que també té quatre expedicions d'anada i cinc de tornada. En total, seran huit expedicions d'anada i deu de tornada.

La segona llançadora té dos variants amb un autobús cadascuna d'elles que cobreixen els itineraris València-Tàctica-part nord de la Font del Pitxer i València-Font del Pitxer. En cadascuna d'elles s'ofereixen cinc expedicions d'anada i cinc de tornada i el temps de recorregut està sobre els 25 minuts depenent de l'hora d'eixida

Aquest servici d'autobusos, ha explicat el conseller, "és una iniciativa de l'ATMV per a facilitar als treballadors i treballadores d'aquestes àrees industrials, el transport públic, a un preu competitiu, com a alternativa viable al vehicle privat".

"D'aquesta forma, potenciem un canvi de mentalitat cap a una mobilitat més sostenible, i no solament es tracta de lluitar contra el canvi climàtic, sinó de donar suport a drets dels ciutadans i ciutadanes ja que estem possibilitant l'accés als seus llocs de treball, no tothom té la seua disposició un vehicle privat, hi ha moltes persones que no se'l poden permetre", ha agregat.

Per la seua banda, el gerent de l'ATMV, Manuel Martínez, ha explicat que serà "un servici llançadora, de temps curts per a poder competir amb el vehicle privat i buscant la màxima connectivitat".

A la presentació també han assistit la secretària autonòmica d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible, María Pérez, i l'alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, així com representants de Fepeval i Font del Pitxer, de l'Associació Empresarial l'Andana, i d'EGM Parc Tecnològic Paterna.