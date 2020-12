Gómez lamenta el "terrible" incendi d'EMT "en un mal moment" i destaca la "ràpida intervenció de bombers"

La vicealcaldessa de València i portaveu del govern local -Compromís i PSPV-, Sandra Gómez, ha lamentat aquest divendres l'"accident terrible" que ha suposat l'incendi registrat dissabte passat en les cotxeres de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) a Sant Isidre i ha destacat que s'ha produït "en un mal moment" per a la companyia, "afectada per la baixada de passatgers" com a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19.